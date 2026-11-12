De dormir en los vagones del Noroeste a darle la mano al Papa: la historia de Joselo

La vida de Joselo cambió por completo desde que decidió pedir ayuda. Durante años, su refugio fueron las calles de Bahía Blanca, donde el alcohol y las adicciones formaban parte de una rutina que parecía no tener salida. Hoy vive en un Hogar de Cristo, acompaña a otras personas en recuperación y acaba de protagonizar una experiencia que jamás imaginó: estar frente al papa León XIV y estrecharle la mano.

En diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, el hombre de 47 años relató cómo llegó a participar de la misa celebrada en Luján, donde fue elegido para entregar una de las ofrendas.

Sin embargo, una de sus reflexiones más conmovedoras llegó cuando recordó el momento en que decidió cambiar su vida.

“Si no hubiera tomado esa decisión de poder venir al hogar, no hubiera estado frente al Papa. Estaría tomando un vino ahí en la esquina de mi barrio”, expresó.

Joselo es oriundo del barrio Noroeste y pasó aproximadamente cinco años viviendo en la calle. Contó que solía dormir en los vagones del Parque Noroeste o en cualquier otro lugar donde pudiera encontrar refugio.

“Mientras tuviera un poco de alcohol al lado mío, para tapar y para apaciguar el dolor y la angustia, dormía en cualquier lado. Y yo pensaba que era vida eso”, recordó.

Su recuperación comenzó después de la inundación de marzo de 2025, cuando se acercó a Hogares de Cristo y encontró un espacio de contención. Desde entonces, vive allí y participa en el acompañamiento de otros jóvenes que atraviesan situaciones similares.

“Uno no se puede salvar solo. Una vez que pedimos ayuda, nos tenemos que dejar ayudar”, reflexionó.

La posibilidad de encontrarse con el Papa llegó a través de su coordinadora, quien le comunicó que había sido seleccionado para participar de la entrega de ofrendas durante la celebración religiosa en Luján.

Junto con Gladys, una mujer vinculada a Cáritas Argentina, formó parte del grupo encargado de acercarse al altar.

“Estuvimos unos segundos de fama, por decirlo así, cara a cara con el Papa”, contó entre risas, aunque reconoció que sintió muchos nervios por la responsabilidad que implicaba representar a sus compañeros.

Durante el encuentro logró saludar al pontífice y transmitirle un mensaje relacionado con el trabajo de Hogares de Cristo.

“Le agradecí por seguir el legado del papa Francisco y le dije que representaba a los chicos en recuperación de Hogares de Cristo”, relató.

Según recordó, León XIV le respondió: “Un gusto, un placer. Dios te bendiga”.

Para Joselo, aquel breve intercambio representó mucho más que un encuentro religioso. Fue una confirmación de todo el esfuerzo realizado para reconstruir su vida.

“Muchas veces me quise ir, muchas veces me he querido rendir”, confesó. Sin embargo, aseguró que el acompañamiento de sus compañeros y la fe lo ayudaron a continuar.

Actualmente está cerca de completar dos diplomaturas y sueña con compartir su experiencia mediante charlas destinadas a personas que atraviesan dificultades similares.

“Estoy por recibirme de dos diplomaturas y eso no lo podría haber hecho si hubiera estado en la calle haciendo lo que yo quería”, destacó.

Lejos de considerar su encuentro con el Papa como un punto de llegada, Joselo lo vive como un nuevo impulso para continuar ayudando.

“Con más fuerza que nunca a la calle, a sacar pibes, a sacar gente de la calle”, afirmó.

Y dejó una reflexión que resume el camino recorrido desde aquellas noches en los vagones del Parque Noroeste hasta su encuentro con León XIV: “No todos los días van a estar bien los chicos, pero no importa, nosotros los tenemos que recibir igual”.