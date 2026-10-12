El Tiempo
Lunes fresco y con mucha nubosidad en Bahía Blanca
La temperatura máxima rondará los 17°C y no se esperan lluvias importantes. El viento soplará del sector noreste y las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día.
Bahía Blanca tendrá este lunes una jornada fresca, con abundante nubosidad y temperaturas que se mantendrán moderadas durante buena parte del día.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con registros cercanos a los 13°C y 14°C. Hacia la tarde, la temperatura subirá hasta rondar los 17°C, mientras que por la noche volverá a descender hasta ubicarse cerca de los 12°C.
El viento soplará predominantemente del sector noreste, con velocidades moderadas y sin ráfagas significativas previstas para la jornada.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias de consideración. A diferencia de otras zonas del país, sobre la ciudad no rigen alertas meteorológicas para este lunes.
Así, el comienzo de la semana tendrá como protagonista a la nubosidad, con ambiente fresco por la mañana y algo más templado durante la tarde.
Con información del Servicio Meteorológico Nacional
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