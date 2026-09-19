Sábado casi de verano, alerta por tormentas el domingo y fuertes vientos el lunes en Bahía

Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada cálida, con características casi veraniegas, antes de un cambio importante en las condiciones del tiempo previsto para el domingo.

De acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, este sábado será probablemente el día más caluroso de la actual seguidilla de jornadas con temperaturas elevadas.

La mínima rondará los 13 grados y la máxima podría ubicarse entre los 29 y 30 grados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará desde el sector norte. “Va a ser una jornada cálida, casi de verano”, describió De Benedictis.

El escenario cambiará durante el domingo con el pasaje de un frente frío que afectará a gran parte de la provincia de Buenos Aires, principalmente desde la mañana y hasta la tarde inclusive.

El sistema se desplazará desde el sudoeste hacia el noreste y generará lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por granizo, precipitaciones intensas en cortos períodos y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

De Benedictis había anticipado que uno de los factores a seguir será el fuerte contraste térmico, que puede favorecer la aparición de ráfagas intensas.

“Cuando tenemos mucha diferencia de temperatura, el tema de las ráfagas es algo que hay que tener en cuenta. Como está más húmedo y más inestable, cuando pase el frente va a provocar tormentas”, indicó.

La mayor probabilidad de fenómenos se concentra durante la mañana y la tarde del domingo, aunque la inestabilidad podría mantenerse durante buena parte de la jornada.

Después del paso del frente, las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente, pero el lunes aparecerá otro factor a tener en cuenta: el viento.

A partir de la madrugada del lunes se prevé una intensificación del viento del sudoeste, primero sobre la franja oeste provincial y luego sobre el centro, sur y este bonaerense durante la mañana y, principalmente, la tarde.

En la región, las ráfagas podrían alcanzar los 65 km/h, mientras que en sectores costeros podrían llegar a 75 km/h o incluso superar levemente esa marca.

Para Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se espera una evolución similar: aumento de nubosidad durante el sábado, tormentas durante el domingo y viento intenso del sudoeste durante el lunes.