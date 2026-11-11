Incendio del bazar: este jueves evaluarán los daños del local

El bazar ubicado en la primera cuadra de Chiclana, que se incendió el pasado martes, será sometido a una evaluación para determinar la magnitud de los daños sufridos, así como las posibles consecuencias para los locales vecinos.

El abogado Juan Ignacio Vitalini, representante de la familia damnificada, comentó a La Brújula 24 que, por disposición de las autoridades, el lugar está clausurado y que será este jueves cuando ingrese un ingeniero que pueda hacer las revisiones del caso.

El local se incendió la tarde del martes, causando daños visibles a la estructura, pero todavía falta por precisar profesionalmente la magnitud de estos.

Vitalini refirió que ingenieros de los locales vecinos (del HSBC y del BBVA Francés) estuvieron este miércoles en sus respectivas edificaciones, pero desde allí no se dimensionan los daños, por lo que es preciso hacer la evaluación interna.