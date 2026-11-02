La boda de Lali y Pedro: quién los casó y qué famosos fueron invitados

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado en una íntima ceremonia realizada en una casona del barrio porteño de San Telmo. La celebración reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo, mientras que varios detalles de la boda fueron revelados este lunes por Laura Ubfal en su habitual columna en “Hora Pico”, por La Brújula 24.

La periodista explicó que la ceremonia estuvo a cargo de -Martín- Rechimuzzi, amigo de los protagonistas y quien los presentó hace tres años en una fiesta de Halloween. Sin embargo, aclaró que desconoce si la pareja también formalizó su unión ante el Registro Civil. “No sé si hubo papeles o no hubo papeles”, señaló.

El casamiento se desarrolló en una antigua propiedad con jardín, donde los novios buscaron preservar la privacidad. Según contó Ubfal, la celebración comenzó alrededor de las 16 y se extendió hasta la medianoche. La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, mientras que Damián Betular fue el encargado de preparar la torta y la mesa dulce.

Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Juliana Gattas, integrante de Miranda!, Candela Vetrano, Mery del Cerro y Benjamín Rojas, además de familiares y amistades cercanas. La periodista destacó que muchos de los presentes compartieron distintas etapas de la carrera de Lali, especialmente su paso por las producciones de Cris Morena.

“Lo importante es que están contentos, que están felices, que están unidos”, expresó Ubfal, quien también destacó la sencillez elegida para el festejo y aseguró que los protagonistas no buscaban una celebración demasiado sofisticada.

Durante la conversación surgió una pregunta sobre la relación actual entre Lali y la China Suárez, quienes compartieron años de trabajo en televisión. Ubfal aclaró que no existe un conflicto entre ambas, aunque tampoco mantienen un vínculo de amistad cercano. “No están peleadas ni nada que se le parezca, pero no son amigas como para invitarla al casamiento”, explicó.

En ese sentido, comentó que la China pasó Halloween junto a Mauro Icardi, sus hijos y amigos, completamente alejada de los festejos de la pareja.

La columna también tuvo espacio para otros temas del espectáculo. Ubfal destacó los buenos números de MasterChef Celebrity, que alcanzó 12,1 puntos de rating, y habló del presente cinematográfico de Wanda Nara, cuya película ya superó los 20.000 espectadores.

Además, mencionó los preparativos de las próximas temporadas teatrales de Mar del Plata y Villa Carlos Paz, y la posibilidad de que Mirtha Legrand vuelva a la TV antes de fin de año.

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