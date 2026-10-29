La venta de Mandarina al Grupo Octubre sacude a la TV: "Uno no sabe en qué piso está parado"

La periodista de espectáculos Laura Ubfal reconoció que existe una fuerte incertidumbre en el ambiente televisivo después de conocerse la venta de la productora Mandarina y la señal de streaming Bondi al Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María.

En diálogo con el programa Hora Pico, por La Brújula 24, la panelista de LAM aseguró que la noticia sorprendió incluso a quienes trabajan en los medios involucrados y admitió que todavía se desconocen las consecuencias que tendrá la operación.

“Son días agitados. Ayer hubo un notición, una bomba. Se vendió todo el grupo Mandarina y Bondi, dos medios en los que trabajo, al Grupo Octubre, que es el responsable de Canal 9. Así que uno no sabe en qué piso está parado”, expresó.

Ubfal explicó que la operación se conoció a través de un comunicado y que los trabajadores no habían recibido información previa de las negociaciones. “Fue absolutamente sorpresivo. No se filtró nada, cuando generalmente estas cosas se filtran. No nos comunicaron nada a nadie”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que todavía no está claro cómo continuará la programación de los canales afectados. “Hasta fin de año supongo que seguiremos en América. Y Bondi es un edificio aparte y una empresa aparte, así que veremos. Dios dirá dónde iremos a parar”, comentó.

La periodista recordó que Mandarina produce cuatro programas para América TV: los ciclos de Beto Casella, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre, además de LAM. También mencionó los contenidos de Bondi, entre ellos El Ejército de la Mañana, Ángel Responde y La Linterna.

Además, indicó que Mariano Chihade, responsable de Mandarina y esposo de Mariana Fabbiani, pasará a ocupar un cargo ejecutivo en Canal 9. “Es mucho contenido que ahora pertenece al Grupo Octubre. No sabemos nada más que lo que dice el comunicado”, insistió.

La incertidumbre también alcanza a otros movimientos de la tv abierta. Ubfal se refirió a la situación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, cuyo futuro laboral todavía no estaba definido al momento de la entrevista. “Estamos en momentos de cambio. Hay una decisión personal de Lussich y el canal tiene que definir. No es para ofenderse ni para enojarse”, manifestó.

Por otra parte, confirmó que el ciclo de Fabián Doman en Canal 9 finalizará a fines de noviembre y explicó que las modificaciones en las grillas también están relacionadas con el calendario electoral de 2027. “Es un año político y eso también está marcando las agendas. Los años de elecciones son así. Todos los movimientos tienen que ver con todo”, analizó.

En medio de esta reorganización, Ubfal reveló que comenzó a circular una versión sobre un posible regreso de Marcelo Tinelli a América TV, ante la eventual salida de los programas de Mandarina. “El último rumor es que, como se van todos los productos de Mandarina al 9, llega Tinelli a América”, señaló, aunque aclaró que se trata únicamente de una especulación.

“Todo puede ser. De rumores van a surgir un montón con esta movida. Son días terribles”, agregó.

Durante la entrevista también hubo lugar para las novedades teatrales. La periodista confirmó que Andrea del Boca finalmente participará de la temporada de verano en Villa Carlos Paz, después de las versiones que habían puesto en duda su incorporación. “Ya firmó ella y la hija, así que se hace. Se mudan a Carlos Paz y debutan el 26 de diciembre”, aseguró.

Según explicó, la llegada de la actriz genera expectativas entre productores teatrales de la ciudad cordobesa, que consideran que su presencia puede beneficiar a toda la temporada.

Finalmente, Ubfal repasó algunas novedades de los premios Ídolo, destinados principalmente a creadores de contenido e influencers, y destacó el reconocimiento obtenido por Davo Xeneize y la periodista deportiva Sofía Martínez.

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