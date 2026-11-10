La misa del papa León XIV en Luján se podrá seguir en vivo desde la Plaza Rivadavia

La Arquidiócesis de Bahía Blanca invitó a toda la comunidad a participar este miércoles 11 de noviembre de una jornada especial en la Plaza Rivadavia, donde se transmitirá en vivo la misa que el papa León XIV celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el último día de su visita a la Argentina.

Bajo el lema “Vivamos juntos la Misa del Papa”, la propuesta comenzará a las 9 de la mañana y contará con pantallas gigantes para que los fieles puedan seguir toda la ceremonia desde el centro de la ciudad.

Además de la transmisión, habrá música y un espacio de encuentro para compartir en comunidad uno de los acontecimientos más importantes de la visita papal al país.

Desde la organización recomendaron a quienes deseen acercarse llevar reposera o silla plegable, equipo de mate, gorra y botella de agua, con el objetivo de disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por la Iglesia local para acompañar la presencia de León XIV en Argentina, que incluyó celebraciones y encuentros religiosos en distintos puntos del país.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca reunir a familias, jóvenes y fieles bahienses para compartir la histórica celebración desde la principal plaza de la ciudad.