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Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del lunes

El Municipio informó el esquema previsto para el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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El Municipio de Bahía Blanca dio a conocer cómo funcionarán los servicios durante el próximo lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según se informó oficialmente, el transporte público circulará con frecuencias de domingo. Las consultas podrán realizarse a través de GPS Bahía.

En cuanto a la recolección de residuos, el servicio se desarrollará de manera normal, de acuerdo con el cronograma habitual.

El Hospital Municipal tendrá consultorios de guardia de clínica médica y pediatría de 8 a 20, mientras que el servicio de emergencia funcionará durante las 24 horas.

Por su parte, el Cementerio contará con atención administrativa de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17 y estarán habilitados el acceso principal por Lejarraga y el secundario por Sarratea y Abad.

El estacionamiento medido y pago no se cobrará durante la jornada, aunque desde la comuna recordaron que deberán respetarse las zonas donde no está permitido estacionar.

Las dependencias municipales permanecerán sin atención al público.

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