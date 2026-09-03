Auditan las facturas de luz por las fuertes subas: qué debe hacer el usuario

Ante el aumento de los reclamos de usuarios bonaerenses por fuertes subas en las facturas de electricidad, el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) profundizó las auditorías comerciales sobre las distribuidoras y difundió una serie de recomendaciones para quienes detecten posibles errores de facturación.

La medida del organismo se da en medio de un nuevo incremento de hasta el 2,4% que habilitó el Gobierno bonaerense para septiembre.

La Gerencia de Control de Concesiones de OCEBA lleva adelante desde hace varias semanas controles en distintas zonas de la provincia donde se concentra la mayor cantidad de reclamos por incrementos en los montos de las facturas. La tarea apunta a determinar si los importes cobrados responden efectivamente al consumo registrado o si existen errores que deben ser corregidos.

Según explicó OCEBA, en cada caso se analiza el historial de consumo del usuario, se verifica su correspondencia con los registros de medición y se controla el comportamiento y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas distribuidoras.

Qué hacer si llega una factura de luz con un aumento excesivo

Frente a una factura cuyo monto resulte desmedido o no guarde relación con el consumo habitual, OCEBA estableció un procedimiento que los usuarios deben seguir antes de recurrir al organismo de control.

El primer paso es realizar el reclamo ante la distribuidora eléctrica correspondiente, de acuerdo con el área de concesión en la que se encuentre el domicilio. Si la empresa no resuelve el reclamo de manera satisfactoria, el usuario puede recurrir a OCEBA y presentar allí la denuncia. En ese caso, es importante conservar y dejar constancia de la respuesta que haya dado la distribuidora.

El organismo provincial remarcó que la intervención permite revisar la facturación y determinar si el importe reclamado fue calculado correctamente. Cuando se verifica que una factura fue emitida de manera incorrecta, OCEBA puede disponer las medidas necesarias para evitar el cobro de los montos que no correspondan y exigir a la distribuidora que realice las correcciones y refacturaciones necesarias.

Además, ante la detección de incumplimientos, el organismo puede aplicar las sanciones correspondientes a las empresas distribuidoras.

Reclamos online las 24 horas

Para facilitar el trámite, OCEBA cuenta con el Formulario Único de Reclamos (FUR), una herramienta disponible online las 24 horas para que los usuarios puedan realizar sus presentaciones.

También están disponibles otros canales de atención:

Teléfono gratuito: 148.

Correo electrónico: [email protected]

Atención presencial y telefónica: lunes a viernes, de 8 a 15.



Fuente: Agencia DIB