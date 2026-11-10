El Tiempo
Se anticipa un miércoles con altas temperaturas
La mínima estará entre los 19 y 20 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 30 o 31 grados.
El pronóstico del tiempo para este miércoles anticipa que será una jornada con el cielo parcialmente nublado y altas temperaturas, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La mínima estará entre los 19 y 20 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 30 o 31 grados, mientras que disminuirá la velocidad del viento.
De Benedictis indicó que durante la madrugada comenzará a perder intensidad y que el miércoles soplará desde el norte a velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.
En cuanto al jueves, el especialista señaló que aumentará la inestabilidad y que las precipitaciones podrían estar acompañadas por tormentas de intensidad considerable, principalmente durante la segunda mitad del día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para ese día.
Después del paso de las tormentas se producirá un descenso de temperatura, aunque sin llegar a condiciones de frío. Las mínimas, que actualmente rondan los 18 y 19 grados, podrían bajar hasta los 11 o 12, mientras que las máximas pasarían de valores cercanos a los 30 grados a registros de alrededor de 25.
De Benedictis explicó que se trata de una variación habitual para esta época del año, con diferencias térmicas marcadas entre jornadas, pero con temperaturas que continuarán siendo relativamente cálidas.
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