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Un incendio causó daños en el techo de la Galería Visión 2000
El fuego fue controlado por bomberos. Evacuaron el lugar y no hubo heridos. En un comunicado ya se había advertido por falta de medidas de seguridad ante un hecho similar ocurrido días atrás.
Un importante incendio se desató durante la mañana de este martes en el inmueble donde funciona la Galería Visión 2000, ubicada sobre calle Belgrano, a la altura de la intersección con Soler, lo que provocó un gran revuelo entre los vecinos y ocasionales transeúntes que se movilizan por el sector.
El fuego se habría originado en el techo del paseo comercial, más precisamente en varias chapas traslúcidas, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia y un susto por el ahumamiento general a la altura de donde funciona el café.
Frente a la urgencia de la situación, se decidió una evacuación de manera preventiva a todas las personas que se encontraban dentro del establecimiento, con el objetivo de evitar riesgos mientras avanzaban las tareas para controlar el incendio.
En el lugar trabajan varias dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, las cuales llevan adelante un intenso operativo para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otros sectores del edificio. En principio no habría personas heridas. Se aguardan novedades sobre la evolución del siniestro y las circunstancias que provocaron el inicio de las llamas.
Una advertencia de hace unos días
Un dato que cobra relevancia tras el incendio de este martes es que la administración de la Galería Visión 2000 ya había advertido sobre los riesgos de seguridad en el sector del techo. El pasado 28 de octubre, a raíz de un principio de incendio ocurrido el día anterior en el bar de la planta baja, que afectó una lona del techo, el consorcio emitió un comunicado dirigido a propietarios e inquilinos.
Allí señaló que aquel episodio, presuntamente provocado por un descuido, había puesto en riesgo a las personas presentes y podría haber tenido consecuencias más graves. Además, anticipó que solicitaría la intervención de un profesional en Seguridad e Higiene para evaluar el toldo instalado en el bar y determinar si representaba un peligro dentro de un espacio cerrado.
Incluso advirtió que, si el informe confirmaba riesgos, se pediría su retiro para evitar nuevos incidentes. Por el momento, se desconoce si esa evaluación llegó a realizarse y si existe alguna relación entre aquel episodio y el incendio registrado esta mañana.
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