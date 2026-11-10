Condenaron por lavado de dinero y fraude en EE.UU. al empresario vinculado a Espert

El empresario argentino Federico Andrés “Fred” Machado fue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas.

El magistrado aceptó el acuerdo de culpabilidad que Machado había negociado con la Fiscalía estadounidense y estableció dos penas de 72 meses que se cumplirán simultáneamente. Además, dispuso tres años de libertad supervisada una vez que abandone la cárcel.

Sin embargo, allegados al empresario sostienen que podría recuperar su libertad “pronto”, debido al tiempo que permaneció detenido en Argentina. “Parte del acuerdo con la Fiscalía fue que le computaran el tiempo que pasó detenido en la Argentina a la espera de ser extraditado a Estados Unidos”, señalaron.

Machado fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y extraditado en noviembre de 2025. Si se reconoce ese período, podrían descontarle aproximadamente cuatro años y medio de condena.

La investigación estadounidense determinó que participó en maniobras fraudulentas relacionadas con la compraventa de aeronaves, mediante sociedades que controlaba desde Florida. Entre las operaciones investigadas figura una transferencia de 550.000 dólares provenientes de un depósito vinculado con un avión de Air India.

Como parte del acuerdo judicial, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional, que contemplaba una pena mínima de diez años de prisión.

El juez también ordenó sanciones económicas y fijó una audiencia para el 17 de febrero de 2027, cuando se discutirá la restitución a las víctimas.

El caso tiene derivaciones políticas en Argentina por la relación de Machado con José Luis Espert, cuya campaña presidencial de 2019 recibió apoyo logístico del empresario.

En octubre, Espert fue procesado por presunto lavado de activos tras recibir una transferencia de 200.000 dólares vinculada a Machado. La Justicia dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibió salir del país. El exdiputado apeló la resolución y negó haber cometido delitos.

Con información de La Nación