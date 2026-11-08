Cómo funcionarán los servicios durante los feriados del lunes y miércoles

Con motivo de los feriados establecidos para este lunes 9 y miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina, la Municipalidad de Bahía Blanca informó cómo será el funcionamiento de los distintos servicios públicos durante ambas jornadas.

Transporte público:

Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos:

Actividad normal.

Hospital Municipal:

De 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago:

En ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales:

Sin atención al público.