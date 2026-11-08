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Cómo funcionarán los servicios durante los feriados del lunes y miércoles
Con motivo de la visita a nuestro país del Papa León XIV, la Municipalidad informó el cronograma especial para ambas jornadas.
Con motivo de los feriados establecidos para este lunes 9 y miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina, la Municipalidad de Bahía Blanca informó cómo será el funcionamiento de los distintos servicios públicos durante ambas jornadas.
Transporte público:
Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos:
Actividad normal.
Hospital Municipal:
De 8 a 20, funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. El servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio:
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12 y estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad). Horario de visita: de 8 a 17.
Estacionamiento medido y pago:
En ambas jornadas, no se cobrará el uso del sistema. No obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales:
Sin atención al público.
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