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Borracho manejaba a toda velocidad y quedó detenido tras una persecución
El conductor, de 25 años, fue interceptado durante la madrugada en Arias y Misiones. Dio positivo el test de alcoholemia, insultó a los policías y se resistió al procedimiento.
Un joven de 25 años terminó detenido durante la madrugada de este martes en Bahía Blanca, luego de protagonizar una peligrosa situación al volante de un Fiat Uno negro. Al ser interceptado por la Policía, se resistió al procedimiento y posteriormente se comprobó que conducía alcoholizado.
El episodio ocurrió alrededor de las 4, en la intersección de avenida Arias y Misiones, cuando efectivos de la Policía Local que realizaban recorridas preventivas advirtieron que el vehículo circulaba realizando maniobras peligrosas.
El conductor fue identificado como Lautaro Gastón Menéndez, de 25 años, quien reaccionó violentamente cuando los uniformados le informaron que el automóvil sería retenido. Según indicaron fuentes policiales, comenzó a insultar a los efectivos, desobedeció las órdenes e incluso intentó ingresar por la fuerza al habitáculo.
Ante esta situación, intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó el correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue de 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo.
Finalmente, Menéndez fue detenido y trasladado a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. También tomó intervención el Juzgado de Faltas local.
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