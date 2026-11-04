San Lorenzo y 9 de Julio buscan esta noche meterse en la final de Plata

La Liga Bahiense de Plata podría conocer este miércoles a sus dos finalistas del segundo tramo, cuando se disputen las revanchas de las semifinales, ambas desde las 21.

San Lorenzo visitará a Sportivo Bahiense después de imponerse por 70 a 58 en el primer encuentro. El naranja, que ganó 13 de sus 14 partidos en esta segunda parte de la temporada, buscará aprovechar su gran presente para sellar la clasificación.

En la otra llave, 9 de Julio recibirá a Altense, luego de conseguir una valiosa victoria por 64 a 57 en Punta Alta.

San Lorenzo tiene un incentivo especial: como se adjudicó el primer tramo, si vuelve a consagrarse conseguirá el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro. En caso de que otro equipo gane esta segunda parte, deberá disputarse una final extra.

Por su parte, Altense todavía podría acceder a la Promoción aunque quede eliminado en semifinales. Para eso necesita que San Lorenzo gane el segundo tramo y ascienda directamente, lo que le permitiría enfrentar al penúltimo de Oro por haber sido el segundo equipo que más puntos acumuló durante la temporada.