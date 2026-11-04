Alpine apelará la sanción a Colapinto y buscará recuperar los puntos perdidos en México

Alpine buscará revertir la sanción que recibió Franco Colapinto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde una penalización de diez segundos lo hizo caer del octavo al decimoquinto puesto y lo dejó sin los cuatro puntos que había conseguido en la pista.

Según informó Cadena 3, la escudería francesa prepara una presentación ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para solicitar la revisión de la decisión de los comisarios deportivos, que castigaron al argentino por considerar que no había reducido suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla.

La estrategia del equipo será recurrir al denominado "Derecho a Revisión" (Right of Review), un mecanismo reglamentario que permite reabrir un expediente cuando aparecen pruebas relevantes que no estaban disponibles al momento de resolver la sanción.

Alpine intentará demostrar que Colapinto actuó dentro de los parámetros establecidos por el reglamento. Para ello, buscará respaldar su reclamo con información de telemetría, imágenes y otros elementos técnicos relacionados con el comportamiento del monoplaza.

Uno de los puntos centrales de la discusión es que los comisarios consideraron insuficiente la reducción de velocidad del argentino, aunque no precisaron públicamente qué disminución concreta habría sido necesaria para evitar la penalización.

El episodio ocurrió después de un incidente entre Oscar Piastri, de McLaren, y George Russell, de Mercedes. Colapinto fue uno de los primeros pilotos en atravesar el sector afectado, una circunstancia que también podría formar parte de los argumentos de Alpine.

La escudería tiene un antecedente reciente que podría ayudarla a conseguir la reapertura del expediente. En el Gran Premio de Mónaco de este año, Pierre Gasly recibió dos sanciones de cinco segundos por presuntos excesos de velocidad en la calle de boxes, que inicialmente lo hicieron perder el tercer puesto.

En aquella oportunidad, Alpine presentó nueva evidencia técnica y consiguió que los comisarios anularan las penalizaciones y le devolvieran provisoriamente el podio al francés. Sin embargo, tras una apelación de McLaren y Red Bull, la Corte Internacional de Apelación de la FIA revocó esa decisión en septiembre y Gasly volvió a quedar relegado al séptimo lugar.

Aunque aquel antecedente no terminó siendo favorable para Alpine, demuestra que existe una vía reglamentaria para revisar sanciones una vez finalizada una carrera.

Ahora, la escudería intentará utilizar ese mismo procedimiento para que Colapinto recupere los puntos perdidos en México, aunque primero deberá conseguir que la FIA acepte las nuevas pruebas y reabra el caso.