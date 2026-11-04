Por qué no dirige Ramírez la fecha 16 del Clausura después del polémico Boca-River

La fecha 16 del torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 tiene designado a los árbitros que conducirán los partidos que definirán al campeón de la tabla anual (pelean Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central) y los clasificados para los playoffs.

La novedad entre las designaciones es que Nicolás Ramírez, después de dirigir el último Superclásico entre Boca y River llenó de polémicas, no formará parte de la decisiva fecha. Según explicó la AFA, su ausencia se debe a que "solicitó licencia por intervención quirúrgica programada".

El encuentro, que terminó con la victoria de Boca en La Bombonera, comenzó con la tempranera expulsión de Lucas Martínez Quarta y le siguieron varias situaciones discutidas que provocaron una fuerte crítica del lado de River.

Además de Martínez Quarta, quien vio la roja por una falta a Miguel Merentiel que Ramírez cobró vía VAR, el Millonario también sufrió la expulsión de Gonzalo Montiel por una patada a Lautaro Blanco.

La expulsión de Montiel es una de las jugadas discutidas por River debido a que antes, en una situación muy parecida, Ramírez decidió mostrarle la tarjeta amarilla a Blanco.

Además, desde el Millonario reclamaron un penal a Nicolás Otamendi de Lautaro Di Lollo por un agarrón en el área y también una segunda amarilla a Leandro Paredes.

Rodoldo D'Onofrio, ex presidente de River, fue el primero en realizar fuertes declaraciones después de la expulsión de Martínez Quarta y también se sumó el actual mandatario de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo: "No tienen vergüenza ni límites".

Los jugadores de River también salieron con los tapones de punta después del Superclásico y uno que habló sin filtro fue Nicolás Otamendi: "Que designen al campeón y no competimos". Gonzalo Montiel, por su parte, pidió "no normalizar esto".

Fuente: TyC