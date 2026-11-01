Quevedo se destacó entre los pilotos de "la legión regional" del Turismo Nacional

La "legión regional" tuvo un balance positivo este domingo en la undécima y penúltima fecha del Turismo Nacional, disputada en el autódromo de Concordia, Entre Ríos. Los tres representantes de la zona lograron completar sus respectivas finales y terminaron dentro de los primeros 15 puestos.

El más destacado en la Clase 3 fue Braian Quevedo, de Ingeniero White, quien consiguió un valioso noveno lugar al volante del Chevrolet Cruze de la Scuderia JT, después de un fin de semana que comenzó con algunas complicaciones reglamentarias.

El whitense había mostrado un gran rendimiento en la clasificación del sábado, con un registro que lo ubicaba entre los seis más rápidos. Sin embargo, una sanción pendiente por un incidente ocurrido en Mendoza provocó que le retiraran los tiempos y debiera partir desde el fondo en su serie.

Lejos de resignarse, Quevedo logró avanzar hasta el quinto puesto en la tercera batería y posteriormente concretó una sólida recuperación en la final, que le permitió meterse entre los diez mejores de la divisional mayor.

Por su parte, Adrián Percaz, de Villalonga, también logró completar una buena competencia con su Ford Focus y finalizó 14°, beneficiado por una modificación del clasificador tras la carrera.

El experimentado piloto había quedado 29° en la clasificación, afectado además por un recargo de medio segundo debido a un cambio de motor. El domingo comenzó a recuperar terreno con un quinto puesto en la segunda serie y posteriormente volvió a avanzar en la prueba decisiva.

La actuación de Percaz también estuvo marcada por un toque protagonizado por Jonatan Castellano, quien recibió una penalización de una posición por esa maniobra, lo que terminó favoreciendo al representante regional.

En tanto, en la Clase 2, Juan Eduardo Kreitz volvió a mostrar un rendimiento competitivo con su Peugeot 208 y terminó noveno, luego de haber clasificado 13° el sábado y conseguido el quinto lugar en la primera serie.

El piloto de Villalonga, que venía de finalizar quinto en Mendoza, consiguió mantenerse nuevamente entre los diez mejores y sumó puntos importantes para el campeonato, en el que ocupa la 13ª posición con 120 unidades.

En cuanto a las victorias, Julián Santero se impuso en la Clase 3, escoltado por Bautista Damiani y Thiago Martínez. En la divisional menor, el triunfo fue para Tomás Vitar, seguido por Gastón Iansa y Braian Reinoso.

La temporada del Turismo Nacional tendrá su última presentación el 29 de noviembre en el autódromo de Viedma, donde los tres representantes de la región buscarán cerrar el año con otro resultado positivo.