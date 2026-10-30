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Abogado del sindicalista criticó a la fiscal: "Es más grave pegar con un cono, que pegar un tiro"
Arremetió contra la fiscal Lara por liberar al acusado de disparar contra Luis Pérez.
El abogado Sebastián Martínez arremetió contra la fiscal Marina Lara luego de que dispusiera esta tarde la libertad de Luciano Oscar Durán, acusado de balear al sindicalista Luis Pérez el pasado miércoles.
"En Bahía más vale andar a los tiros que darle con un cono a una puerta. Qué locura la ‘justicia’ que tenemos. Qué desvirtuado que está todo", dijo Martínez en una publicación en la red social X.
Martínez, quien es el abogado de Pérez, apuntó directamente a la fiscal Lara: "Si sos dirigente gremial y se te da por ir a reclamar los derechos de los trabajadores, te pide detención preventiva. Ahora, si se te da por pegarle un tiro a ese dirigente, no solo disponen tu libertad inmediata, sino que hasta disculpas capaz te piden. El Ministerio Público Fiscal bahiense tiene criterios un tanto ‘raros’".
Martínez también es abogado del sindicalista Claudio David Montiel, imputado por su participación en la violenta protesta ocurrida en el shopping durante el Viernes Santo, en la que se registraron daños y amenazas.
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