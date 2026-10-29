Habló el gremialista baleado: "No sé por qué me dispararon"

Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, habló por primera vez en profundidad sobre el ataque a tiros que sufrió el miércoles por la mañana frente a su casa del barrio San Martín.

En diálogo con la redacción de La Brújula 24, reconstruyó lo ocurrido, contó cómo evoluciona de la herida y se refirió a las posibles motivaciones de la agresión.

El dirigente sindical recibió un disparo en una rodilla cuando se encontraba retirando su auto del garaje de su vivienda, en inmediaciones de calle Pedro Pico al 1500. El atacante llegó en moto, le disparó y escapó sin intentar robarle.

“Estoy con calmantes, medicación y un tratamiento para evitar infecciones”, explicó Pérez, quien permanece en su domicilio recuperándose de la lesión.

Sobre el momento del ataque, recordó que estaba abriendo el portón cuando observó que un hombre descendía de una motocicleta y tenía dificultades para dejarla estacionada. “Vi que no podía poner la moto en pie y la tiró al piso. Después se puso una capucha. Lo miré y, cuando vi que sacó el revólver, le grité qué estaba haciendo. Se acercó, dijo algo que no entendí y me disparó a un metro de distancia”, relató.

Pérez aseguró que nunca había visto al agresor y que este llevaba el rostro completamente cubierto. “No lo conocía para nada. Estaba encapuchado y, aparte, tenía un pañuelo en la cara”, señaló.

Una de las principales incógnitas de la investigación es el motivo del ataque, especialmente porque el motociclista no intentó sustraer ninguna pertenencia.

Consultado sobre la posibilidad de que estuviera relacionado con su actividad sindical, Pérez negó que existan conflictos internos en su organización. “No tengo internas, para nada. Este año se me terminaba el mandato y yo quería dejar, pero mis compañeros me pidieron que siguiera”, afirmó.

El gremialista mencionó además un contrato firmado recientemente que, según explicó, permitirá generar nuevos puestos de trabajo en Bahía. “Tenemos un listado de 15 o 20 compañeros para entrar a trabajar. Están más que contentos, no me van a hacer algo de esto”, sostuvo.

Sin embargo, evitó descartar cualquier hipótesis relacionada con otros sectores y prefirió dejar el esclarecimiento del caso en manos de los investigadores. “En este momento lo dejé en manos de la Policía. No quiero acusar a nadie cuando no tengo la certeza. A mí no me gusta hablar sin saber”, manifestó.

Pérez también contó que, después de recibir el disparo, intentó llegar hasta su auto para buscar el teléfono celular y pedir asistencia, pero terminó cayendo al suelo. “Sentía calor, como fuego en la pierna. Le pedí a la gente que llamara al 911 y a una ambulancia”, recordó.

Según su relato, varios patrulleros llegaron rápidamente al lugar y luego fue trasladado al Hospital Municipal, donde recibió atención médica. El dirigente destacó el trato de los profesionales y explicó que luego consultó con un cirujano particular para continuar el seguimiento de la herida.

En cuanto a la investigación, indicó que la Policía trabaja con las imágenes de distintas cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del motociclista. “La cámara de mi casa muestra cuando el tipo me dispara, nada más. Pero están haciendo el seguimiento para ver por dónde escapó”, explicó.

Pérez contó que este jueves recibió la visita de efectivos policiales, quienes le aseguraron que continuaban trabajando para identificar al responsable. También destacó el acompañamiento de funcionarios municipales y reveló que recibió una llamada del intendente Susbielles.

“Me llamó y se puso a disposición para lo que necesitara. También recibí muchísimos llamados de compañeros del gremio y de la federación. Me explotó el teléfono”, expresó.

Por último, aseguró que, pese a la inflamación y las molestias en la pierna, evoluciona favorablemente y permanece en reposo. Mientras tanto, el atacante continúa sin ser identificado públicamente y la Policía busca establecer quién fue y qué motivó la agresión.