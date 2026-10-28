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Cómo está el gremialista que fue baleado en el barrio San Martín
Luis Pérez ingresó al Hospital Municipal con una herida de arma de fuego en una rodilla.
El dirigente sindical Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, permanece en observación en el Hospital Municipal luego de haber recibido un disparo en una rodilla durante un ataque ocurrido este miércoles por la mañana en el barrio San Martín.
Según confirmaron fuentes del centro de salud a la redacción de La Brújula 24, Pérez ingresó a las 9:45 con una herida de arma de fuego que presentaba orificios de entrada y salida, pero sin impotencia funcional en el miembro afectado.
Los profesionales le realizaron estudios radiográficos para evaluar la lesión y, de acuerdo con la información proporcionada, continúa bajo observación médica.
El ataque ocurrió minutos antes de las 9, en inmediaciones de Pedro Pico al 1500, cuando el dirigente gremial se encontraba retirando su auto del garaje de su vivienda. En ese momento fue sorprendido por un desconocido que circulaba en una motocicleta roja de 110 centímetros cúbicos. Según las primeras averiguaciones, el agresor intercambió algunas palabras con él y luego extrajo un arma con la que le disparó en una rodilla.
Tras el ataque, el motociclista escapó por calle Pedro Pico en dirección a la avenida Arias, sin intentar sustraer ninguna pertenencia de la víctima.
La Policía continúa investigando las circunstancias de la agresión y analiza distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un conflicto personal o una situación relacionada con la actividad sindical del damnificado. Por el momento, el responsable del disparo permanece sin identificar públicamente.
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