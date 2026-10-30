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Detienen en Ingeniero White al acusado de balear al sindicalista
Tiene 50 años. Lo hallaron en un descampado del barrio Las Colonias. La Policía logró identificarlo mediante el análisis de imágenes de más de 20 cámaras de seguridad.
La Policía detuvo en Ingeniero White al acusado de haber baleado a Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, durante un ataque ocurrido el miércoles por la mañana frente a su vivienda del barrio San Martín.
El sospechoso fue identificado como Luciano Oscar Durán, de 50 años y domiciliado en Ingeniero White, quien fue localizado en un sector descampado del barrio Las Colonias. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y agredir a los uniformados, aunque finalmente fue reducido.
El procedimiento fue realizado por personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, que llevó adelante una investigación en conjunto con el Centro Único de Monitoreo (CeUM) para reconstruir los movimientos del atacante.
Durante las tareas se recopilaron imágenes de más de 20 cámaras de seguridad privadas y del sistema de monitoreo municipal, que permitieron establecer el recorrido del sospechoso antes, durante y después de la agresión.
Según indicaron fuentes oficiales, el análisis de las filmaciones permitió identificar de manera inequívoca a Durán como el presunto autor del disparo y determinar sus movimientos posteriores al hecho. El hombre quedó detenido por los delitos de lesiones agravadas por el uso de arma, desobediencia y resistencia a la autoridad, con intervención de las UFIJ 7 y 15.
El ataque contra Pérez ocurrió el miércoles, minutos antes de las 9, en inmediaciones de Pedro Pico al 1500. El dirigente sindical se encontraba retirando su automóvil del garaje cuando fue sorprendido por un hombre que llegó en una motocicleta roja de 110 centímetros cúbicos.
El agresor descendió del rodado, se acercó a la víctima y le disparó en una rodilla, para luego escapar sin intentar sustraer ninguna pertenencia. El gremialista fue trasladado al Hospital Municipal, donde constataron que el proyectil había provocado una herida con orificios de entrada y salida.
En una entrevista exclusiva con La Brújula 24, Pérez reconstruyó lo ocurrido y aseguró que nunca había visto al atacante. "Me disparó a un metro de distancia", relató al describir el momento en que el hombre extrajo el arma y abrió fuego.
El dirigente también descartó tener conflictos internos dentro del sindicato y evitó aventurar hipótesis sobre las motivaciones de la agresión. "No quiero acusar a nadie cuando no tengo la certeza. A mí no me gusta hablar sin saber", manifestó.
La detención representa un avance importante en la investigación, aunque todavía resta esclarecer qué motivó el ataque contra el sindicalista, quien permanece en su domicilio recuperándose de la lesión.
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