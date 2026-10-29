Video exclusivo: así fue el ataque al sindicalista baleado en la puerta de su casa

Se conoció el video del ataque a tiros contra Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien recibió un disparo en una rodilla durante la mañana del miércoles, en el barrio San Martín.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad que apunta hacia el frente de una vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. El registro permite reconstruir parte de la secuencia ocurrida alrededor de las 8:53.

En la filmación se observa a una persona junto al portón de ingreso a la propiedad y, segundos después, la llegada de otro individuo desde la vereda.

La secuencia muestra un movimiento repentino de los involucrados junto a un automóvil estacionado frente a la vivienda. Lo que queda claramente expuesto es que no se trató de un intento de robo.

De acuerdo con la información policial difundida tras el hecho, el agresor se movilizaba en una motocicleta roja de 110 centímetros cúbicos, llevaba casco y campera, y habría intercambiado algunas palabras con Pérez antes de dispararle.

Luego de la agresión, el atacante escapó por calle Pedro Pico en dirección a la avenida Arias, sin intentar sustraer ninguna pertenencia de la víctima.

El gremialista fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Municipal, donde los profesionales constataron una herida de arma de fuego en una rodilla, con orificios de entrada y salida.

Según informaron fuentes del centro de salud a La Brújula 24, Pérez fue sometido a estudios radiográficos y permanecía bajo observación, aunque la lesión no le había provocado pérdida de movilidad en la pierna afectada.

La Policía continúa trabajando para identificar al autor del disparo y establecer las motivaciones del ataque.

Entre las hipótesis que se investigan figuran un posible conflicto personal y una situación vinculada con la actividad gremial de Pérez, aunque hasta el momento no se confirmó ninguna de esas posibilidades.