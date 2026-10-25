Caos a la salida de un boliche por una pelea: hubo heridos y tres detenidos

Una violenta pelea se registró durante la madrugada de este domingo a la salida del boliche Paolo, ubicado en calle Fitz Roy, donde un enfrentamiento entre jóvenes y personal de seguridad terminó con tres detenidos, varios heridos y un importante despliegue policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 6, cuando finalizaba la actividad en el local nocturno. Según fuentes policiales, todo comenzó cuando un grupo de jóvenes fue retirado del interior del establecimiento porque estaba provocando molestias.

Una vez en la calle, los involucrados comenzaron a enfrentarse con los patovicas del boliche, lo que derivó en una pelea de importantes dimensiones que se extendió hacia las inmediaciones de Fitz Roy y Delfino, una cortada ubicada a pocos metros del lugar.

La situación quedó registrada en un video filmado por vecinos, en el que se observa a varias personas protagonizando disturbios mientras los efectivos policiales intentaban separar a los involucrados y controlar el enfrentamiento.



Ante la magnitud del episodio, los uniformados utilizaron municiones de estruendo provistas por el Ministerio de Seguridad, que no contienen proyectiles letales ni balas de goma, con el objetivo de dispersar a quienes participaban de la pelea.

Finalmente, fueron detenidos Cristian Fernández (27), Tomás Fernández (20) y Alan Cejas (24), acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. De acuerdo con la información policial, los tres habrían agredido a una mujer y dos hombres durante los incidentes.

Las personas heridas fueron asistidas y, según se informó, ninguna presenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Primera, mientras que en el operativo participaron efectivos de esa dependencia policial, personal del Comando de Patrullas y la Policía Local.