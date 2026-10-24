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Intentó escapar de un control con una moto robada y chocó contra un patrullero
Un joven de 23 años fue detenido en Santa María al 600.
Un joven de 23 años fue detenido durante la noche del viernes en Bahía Blanca, luego de intentar evadir un control policial mientras circulaba en una moto robada y chocar contra un patrullero.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, en Santa María al 600, cuando efectivos del Comando de Patrullas realizaban tareas preventivas e intentaron identificar al conductor de una moto marca Keller.
Según informaron fuentes policiales, el motociclista, identificado como Cristian Leandro Rodríguez (23), realizó una maniobra brusca para evitar el procedimiento, perdió el control del vehículo e impactó contra el paragolpes delantero de una camioneta Ford Ranger de la Policía.
Como consecuencia del choque, el móvil policial sufrió daños materiales. Tras interceptar al conductor, los efectivos verificaron los datos de la motocicleta y constataron que tenía un pedido de secuestro activo por hurto.
La solicitud había sido emitida por la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, según se estableció mediante la numeración del motor.
Ante esta situación, Rodríguez fue detenido por el delito de encubrimiento, mientras que la motocicleta quedó secuestrada y a disposición de la Justicia.
En el procedimiento intervino personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca, con participación de la Comisaría Cuarta.
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