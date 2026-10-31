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Boca-River: la IA vaticinó quién gana este domingo
Los modelos predictivos analizaron el presente de ambos equipos y se inclinaron por uno de los protagonistas del partido que se disputará este domingo en La Bombonera. Incluso pronosticaron un resultado.
Boca y River volverán a enfrentarse este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, por el Torneo Clausura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En la previa, la inteligencia artificial analizó el presente de ambos equipos y se animó a pronosticar quién se quedará con la victoria.
Según las simulaciones, Boca aparece con mayores posibilidades de ganar y el resultado más probable sería un ajustado 2-1, goles de Miguel Merentiel y Leandro Paredes para el dueño de casa y Thiago Almada anotando la transitoria igualdad. La predicción contempla el rendimiento reciente de los dos conjuntos, la localía y las características de sus planteos tácticos.
Uno de los principales argumentos a favor del Xeneize es su actualidad deportiva, ya que atraviesa un período de mayor estabilidad y se mantiene en una posición expectante en la tabla anual.
Otro aspecto destacado por la inteligencia artificial es la presencia de Leandro Paredes, a quien identifica como una pieza fundamental para controlar la mitad de la cancha y manejar los tiempos del partido. Además, el hecho de jugar en La Bombonera aparece como un factor que podría inclinar la balanza a favor del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
Del otro lado, River llegará bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, en medio de una etapa de transición. Si bien el reciente triunfo frente a Racing le permitió recuperar confianza, las simulaciones consideran que la falta de continuidad del nuevo cuerpo técnico y la irregularidad como visitante podrían complicarlo.
En cuanto al desarrollo del encuentro, la inteligencia artificial anticipa un partido cerrado, con mucha disputa en el mediocampo, pocas situaciones de gol y diferencias mínimas entre los protagonistas.
De todos modos, el pronóstico no garantiza el resultado. Las proyecciones se basan en tendencias y evaluaciones estadísticas que no necesariamente reflejan lo que ocurrirá dentro de la cancha.
Así, mientras Boca buscará aprovechar el respaldo de su público y sostener su buen momento, River intentará dar el golpe como visitante y quedarse con uno de los encuentros más esperados del campeonato.
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