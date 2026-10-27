Independiente Rivadavia visita a Argentinos en un duelo clave por la tabla anual

En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos recibirá a Independiente Rivadavia el martes a las 19, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El local es segundo en la Zona B con 25 puntos, tres menos que Rosario Central, que ya jugó y ganó, y puede igualar al líder si se impone. El visitante, dirigido por Alfredo Berti, empató 2-2 con Tigre y es cuarto en la Tabla Anual.

Argentinos llega en un gran momento y con la posibilidad de alcanzar la cima. El equipo de Nicolás Diez venció 1-0 a Banfield en el Florencio Sola, con un golazo de Matías Giménez Rojas, y se mantiene segundo en la Zona B con 25 puntos. Rosario Central, que goleó 2-0 a Huracán y llegó a 28, le sacó tres puntos de ventaja, pero el Bicho tiene un partido menos y puede igualarlo. En la tabla anual suma 54 unidades, tres menos que Boca, el líder. Además, es un equipo de buena producción ofensiva: marcó 17 goles y recibió 11 en 13 partidos.

Independiente Rivadavia, en cambio, tuvo una jornada para el olvido en la fecha 13: igualó 2-2 con Tigre como local luego de ponerse 2-1 arriba con un gol de José Florentín al comienzo del complemento, y el Matador lo empató en tiempo de descuento con un gol de Manuel Fernández. Con 19 puntos en el torneo, está lejos de la cima de la zona y busca meterse entre los clasificados a los playoffs. Sin embargo, sigue en la pelea de la Tabla Anual con 53 puntos, a cuatro de Boca y a uno de Argentinos. Un triunfo en La Paternal lo pondrá a tiro del título con dos fechas por jugarse.

Así está la Anual. Fuente: Promiedos

Probables formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Diego Armando Maradona

Fuente: TyC