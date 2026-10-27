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Independiente Rivadavia visita a Argentinos en un duelo clave por la tabla anual
El Bicho, escolta de la zona, tiene un partido menos y puede igualar en puntos al líder; la Lepra mendocina, que viene de empatar con Tigre, pelea por mantenerse en la parte alta.
En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos recibirá a Independiente Rivadavia el martes a las 19, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El local es segundo en la Zona B con 25 puntos, tres menos que Rosario Central, que ya jugó y ganó, y puede igualar al líder si se impone. El visitante, dirigido por Alfredo Berti, empató 2-2 con Tigre y es cuarto en la Tabla Anual.
Argentinos llega en un gran momento y con la posibilidad de alcanzar la cima. El equipo de Nicolás Diez venció 1-0 a Banfield en el Florencio Sola, con un golazo de Matías Giménez Rojas, y se mantiene segundo en la Zona B con 25 puntos. Rosario Central, que goleó 2-0 a Huracán y llegó a 28, le sacó tres puntos de ventaja, pero el Bicho tiene un partido menos y puede igualarlo. En la tabla anual suma 54 unidades, tres menos que Boca, el líder. Además, es un equipo de buena producción ofensiva: marcó 17 goles y recibió 11 en 13 partidos.
Independiente Rivadavia, en cambio, tuvo una jornada para el olvido en la fecha 13: igualó 2-2 con Tigre como local luego de ponerse 2-1 arriba con un gol de José Florentín al comienzo del complemento, y el Matador lo empató en tiempo de descuento con un gol de Manuel Fernández. Con 19 puntos en el torneo, está lejos de la cima de la zona y busca meterse entre los clasificados a los playoffs. Sin embargo, sigue en la pelea de la Tabla Anual con 53 puntos, a cuatro de Boca y a uno de Argentinos. Un triunfo en La Paternal lo pondrá a tiro del título con dos fechas por jugarse.
Probables formaciones
Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Luis Sequeira; Matías Fernández, Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Diego Armando Maradona
Fuente: TyC
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