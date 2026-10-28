Argentinos alcanzó a Boca en la Tabla Anual y complicó a River para llegar a la Libertadores

Se completó la fecha 14 del Torneo Clausura y arden las tablas con diversas definiciones: quiénes estarían llegando a los octavos de final del certamen, la lucha por la clasificación a las copas internacionales y por la permanencia ya que queda definir un lugar.

La actividad comenzó el viernes con la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 ante Sarmiento de Junín. El resultado le permitió al Lobo acercarse a los puestos de copas internacionales y consolidarse dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Platense, a su vez, derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza y puso fin a una serie de siete encuentros sin ganar. La jornada también incluyó el triunfo de Atlético Tucumán por 1-0 frente a Tigre en Victoria. La caída provocó la salida de Diego Dabove del conjunto local.

El sábado, Banfield y Lanús igualaron 1-1 en el Clásico del Sur, un resultado que dejó al Granate en el quinto lugar de la Zona A y en posiciones de Copa Sudamericana. En Córdoba, Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres y se ubicó cuarto en el grupo que lidera Instituto. San Lorenzo y Newell’s empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro, mientras que Rosario Central superó 2-0 a Huracán en Rosario.

El domingo, Aldosivi derrotó 1-0 a Belgrano y sostuvo sus opciones de permanencia. Aunque deberá ganar sus próximos compromisos frente a Racing y River Plate, al que recibirá en Mar del Plata. El día continuó con el triunfo de Boca Juniors ante Independiente por 1-0 en Avellaneda, resultado que lo clasificó a los playoffs. Además, el Xeneize se mantiene como líder de la Tabla Anual y sigue dependiendo de sí mismo para ganar el título.

En tanto que River Plate le ganó 1-0 a Racing Club y se afianzó en el cuarto lugar de la Zona B, además de escalar al sexto puesto en la general y a tres puntos de la zona de Copa Libertadores.

Precisamente ese puesto al que aspira el Millonario está en poder de Vélez Sarsfield, que goleó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y se subió al podio de la tabla anual. Además, el Fortín es escolta en el Grupo A con 27 unidades, a solo dos puntos del líder Instituto. En tanto, Barracas Central se impuso 2-1 ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto y sueña con la Copa Sudamericana. Por lo pronto está en zona de playoffs del Clausura.

Este lunes, Unión de Santa Fe le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata que está afuera de la zona de clasificación a copas internacionales a falta de dos fechas para terminar la fase regular. El Pincha quedó a 3 puntos del último que hoy está ingresando a la Copa Sudamericana, Lanús.

En el segundo encuentro de la jornada, Instituto de Córdoba venció 1-0 a Deportivo Riestra, se afirmó como líder en su zona y se clasificó a la Copa Sudamericana e incluso tiene chances de llegar a la Libertadores.

Este martes se terminó la jornada con el triunfo de Argentinos Juniors 1-0 ante Independiente Rivadavia, en La Paternal. De este modo, el Bicho alcanzó a Boca Juniors en la cima de la Tabla Anual, aunque posee peor diferencia de gol. Asimismo, aseguró el pase a los playoffs al alcanzar también en la punta de la Zona B a Rosario Central.

Vale recordar que Belgrano de Córdoba ya aseguró su presencia en el máximo torneo de clubes del continentecomo campeón del Torneo Apertura. A ese cupo se sumarán los tres mejores de la Tabla Anual, el ganador de la Copa Argentina y el campeón del Clausura. Boca Juniors también podría acceder si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata tendrá la misma posibilidad si se consagra ante Palmeiras, una combinación que podría elevar a ocho la cantidad de equipos argentinos en el torneo de Conmebol.

Boca Juniors encabeza la Tabla Anual con 57 puntos por encima de Argentinos Juniors, que también tiene 57 unidades, y Rosario Central, que aparece detrás con 56. En los lugares de Copa Sudamericana se ubican Vélez con 55 unidades, Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52), Gimnasia y Esgrima La Plata (51), y Lanús (48). En la lucha por no descender, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría tras caer ante River Plate en el Monumental, mientras que Aldosivi y Deportivo Riestra definirán al otro equipo que bajará a la Primera Nacional.

Fuente: Infobae