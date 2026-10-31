Aseguran que los mosquitos se adaptaron al clima de Bahía y en el verano podrían multiplicarse

La posibilidad de que durante el verano se registren lluvias frecuentes en Bahía Blanca y la región genera preocupación por la proliferación de mosquitos. La jefa del área de Epidemiología de la Región Sanitaria I, Jorgelina Scuffi, advirtió que las condiciones climáticas podrían favorecer un aumento de estos insectos y remarcó la importancia de sostener las medidas de prevención durante todo el año.

"Nos vamos a tener que adaptar a ellos, porque entiendo que, por la situación climática que se viene en los próximos meses, con lluvias frecuentes, vamos a tener una gran cantidad de mosquitos", señaló la especialista, al referirse a los pronósticos que anticipan precipitaciones abundantes asociadas al fenómeno de El Niño.

Scuffi explicó que el agua es fundamental para el ciclo de vida de todas las especies de mosquitos y no solamente del Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue. En ese sentido, recordó que en Bahía Blanca conviven numerosas variedades que encuentran condiciones favorables para reproducirse cuando se acumula agua en recipientes o espacios abiertos.

"Al quedar espejos de agua o recipientes con agua, favorecemos su reproducción", indicó, al tiempo que insistió en que el descacharrado debe convertirse en una práctica habitual y compartida por toda la comunidad.

La epidemióloga sostuvo que las acciones individuales resultan insuficientes cuando no existe un compromiso colectivo. "Que lo haga una sola persona en un barrio no tiene mucho sentido. Es como la vacunación, porque el mosquito tiene una autonomía de vuelo de más de 100 metros. Entonces, si yo me cuido de vaciar los tarros con agua y el vecino no lo hace, estamos prácticamente en la misma situación", explicó.

También advirtió que la ausencia de mosquitos durante los meses fríos no significa que desaparezca el riesgo, debido a la resistencia de sus huevos frente a condiciones ambientales adversas.

"Los huevos pueden resistir hasta un año sin agua, incluso en condiciones de frío o sequía. Por eso es tan importante el trabajo de todo el año. Podemos pensar que no vemos mosquitos, pero cuando empiezan a darse las condiciones, los huevos eclosionan y volvemos a tenerlos", detalló.

En cuanto al dengue, Scuffi fue categórica respecto de la presencia del insecto transmisor en la ciudad. "Hoy sabemos que el mosquito del dengue está total y absolutamente instalado en Bahía Blanca. Se ha adaptado perfectamente a este clima, está muy cómodo", afirmó.

La funcionaria también se refirió a los reclamos de fumigación que suelen multiplicarse cuando aumenta la presencia de mosquitos y explicó que estos procedimientos tienen una efectividad limitada, debido a que los insecticidas utilizados actúan por contacto directo.

"Si el insecticida no toca al mosquito, no lo va a matar", señaló. Además, indicó que el Aedes aegypti presenta mayor actividad durante la mañana y el atardecer, mientras que en otros momentos permanece refugiado entre la vegetación o en lugares protegidos.

A esto se suman las condiciones meteorológicas, como la velocidad y dirección del viento y las precipitaciones, que deben evaluarse antes de realizar cualquier aplicación para que resulte efectiva. Sin embargo, la especialista hizo especial hincapié en los riesgos de fumigar indiscriminadamente, ya que el uso excesivo de insecticidas puede generar resistencia en las poblaciones de mosquitos y dificultar su control en el futuro.

"Si lo hacemos de manera descontrolada, solo porque queremos bajar la población de mosquitos, que además no tiene una efectividad del 100%, en unos años no vamos a poder matar al mosquito con nada", advirtió.

Frente a este escenario, Scuffi insistió en que la principal herramienta de prevención sigue siendo eliminar los recipientes que puedan acumular agua y sostener esas tareas durante todo el año, independientemente de la cantidad de mosquitos que se observen en cada época.