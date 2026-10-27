Riquelme a días del Superclásico: "Es más fácil culpar a un árbitro"

A falta de menos de una semana para el Superclásico entre Boca y River, Juan Román Riquelme habló sobre las suspicacias que existen acerca de los arbitrajes en el fútbol argentino. A diferencia de su par, Stefano Di Carlo, quien hace dos meses atrás apuntó contra los árbitros en una conferencia de prensa, el presidente del Xeneize los defendió argumentando que pegarles a ellos "es más fácil". Además aseguró que "en el fútbol gana el que mejor juega".

Di Carlo había utilizado la palabra "vergüenza" para explicar lo que sentía con respecto a los arbitrajes que, según él, perjudicaron a River en los últimos partidos. Leonardo Ponzio hizo eco de lo mismo en conferencias de prensas pasadas y varios hinchas del Millonario en las redes publican jugadas en las que, para ellos, el rival fue beneficiado.

En una entrevista con el programa No Podemos Perder de AZZ, Riquelme fue consultado sobre esta situación y respondió: "Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder o las cosas no van bien culpan al árbitro. Siempre es más fácil culpar a a un árbitro". Y añadió: "Yo siempre pienso que en el fútbol gana el que mejor juega. Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol".

Más tarde, para fundamentar su argumento, trajo a colación un ejemplo en el que para muchos beneficiaron a un equipo enemistado con la AFA como lo es Estudiantes. "Si vos mirás el fútbol argentino sabés que Estudiantes no está muy contento con la AFA. A nosotros nos tocó jugar con ellos una semifinal. Para muchos el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada cuando supuestamente tenía que beneficiar a Boca".

Riquelme habla sobre la semifinal de la Copa de la Liga 2024, en la que el Pincha superó al Xeneize por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos. Durante el partido, todo Boca reclamó un penal de Enzo Pérez sobre Cristian Medina cuando el volante del conjunto de La Ribera ingresaba al área. También se pidió una falta de Matías Mansilla sobre Miguel Merentiel en una jugada en la que el arquero se lleva puesto al uruguayo una vez que éste había ejecutado su remate.

Lo cierto es que a menos de una semana para el Superclásico y aún sin la confirmación sobre quién lo dirigirá, Riquelme decidió no subirse a la ola de ataques hacia el arbitraje y defender a un rubro que en los últimos días fue atacado por el presidente de River.

Fuente: TyC