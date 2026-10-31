El simple consejo con un maple de huevos para que la bolsa de basura no pierda líquido

Sacar la bolsa de basura y descubrir que pierde líquido es uno de los inconvenientes más habituales en la limpieza del hogar. Sin embargo, existe un sencillo truco que puede ayudar a evitar esta situación utilizando un elemento que generalmente termina en la basura: el maple de huevos.

La técnica fue compartida en Instagram por Flor, una emprendedora y creadora de contenido de la cuenta @mesachica_catering, quien mostró cómo aprovechar la capacidad de absorción del cartón para reducir la acumulación de humedad en el fondo de las bolsas.

Según explicó, el procedimiento consiste en cortar un maple vacío en cuatro partes y colocar una de ellas en el fondo de una bolsa limpia, antes de comenzar a depositar los residuos.

De esta manera, el material absorbe pequeñas cantidades de líquido provenientes de restos de yerba, café y otros desperdicios húmedos, lo que permite disminuir las posibilidades de que se produzcan derrames al momento de retirar la basura.

La ventaja del método es que no requiere comprar ningún producto adicional y permite aprovechar un mismo envase para preparar hasta cuatro bolsas diferentes.

No obstante, la capacidad de absorción del cartón es limitada, por lo que el truco no garantiza evitar filtraciones cuando se acumulan grandes cantidades de líquido o la bolsa presenta alguna rotura.

Para mejorar sus resultados, también se recomienda escurrir los restos de alimentos y bebidas antes de desecharlos, utilizar bolsas resistentes y evitar sobrecargarlas.

Otro aspecto importante es la separación de los residuos. Una vez que el maple absorbió líquidos y entró en contacto con la basura, debe descartarse junto con los desperdicios húmedos y no incorporarse a los materiales reciclables.

La recomendación, difundida por Canal 26, permite darle un segundo uso a un elemento cotidiano y facilita una de las tareas habituales de limpieza de la cocina.