Boca-River: los antecedentes de Nicolás Ramírez como árbitro en Superclásicos

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico por cuarta vez y en ESPN.com repasamos cómo les fue a River Plate y Boca Juniors cuando fueron dirigidos por este réferi.

El juez tendrá una nueva experiencia entre los dos clubes más importantes del país y se convertirá en el árbitro de cuatro de los últimos cinco Superclásicos.

El partido entre los dos equipos más grandes de Argentina tendrá lugar por la fecha 15 del Torneo Clausura, el domingo 1 de noviembre desde las 15:00.

Cómo le fue a Nicolás Ramírez en los Superclásicos que dirigió

El 21 de septiembre de 2024, por la fecha 15 de la Liga Profesional, Nicolás Ramírez debutó en el encuentro cumbre del fútbol argentino. River venció 1-0 a Boca con gol de Manuel Lanzini.

En aquel triunfo del Millonario en la Bombonera, el árbitro amonestó a seis jugadores de River (Federico Gattoni, Santiago Simón, Facundo Colidio, Nicolás Fonseca, Fabricio Bustos y Leandro González Pírez) y a dos de Boca (Miguel Merentiel y Marcos Rojo), mientras que expulsó a Cristian Lema, del Xeneize, por doble tarjeta amarilla.

En el Apertura de 2025, River Plate venció por 2-1 a Boca Juniors en el Monumental. Franco Mastantuono abrió el marcador con un magistral tiro libre, Miguel Merentiel consiguió la igualdad parcial y Sebastián Driussi le dio la victoria al Millonario. Fueron amonestados en River: Castaño, Mastantuono, Martinez Quarta, Borja, Acuña y Meza. En Boca: Rojo, Ayrton Costa, Battaglia, Advíncula y Belmonte.

Boca se quedó con el restante en noviembre (2-0 en el Clausura 2025, anotaron Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel). En aquella ocasión amonestó a tres futbolistas de Boca y le anuló un penal al Xeneize luego de una presunta falta sobre Milton Giménez. A River, en cambio, le amonestó 7 futbolistas en los 90'.

Ramírez, por ahora, lleva dos victorias a favor de River en los dos Superclásicos que dirigió y una para el Xeneize.

Fuente: ESPN