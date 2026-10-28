Deportes
Boca-River: los antecedentes de Nicolás Ramírez como árbitro en Superclásicos
Será su cuarta experiencia personal en estos partidos.
Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico por cuarta vez y en ESPN.com repasamos cómo les fue a River Plate y Boca Juniors cuando fueron dirigidos por este réferi.
El juez tendrá una nueva experiencia entre los dos clubes más importantes del país y se convertirá en el árbitro de cuatro de los últimos cinco Superclásicos.
El partido entre los dos equipos más grandes de Argentina tendrá lugar por la fecha 15 del Torneo Clausura, el domingo 1 de noviembre desde las 15:00.
Cómo le fue a Nicolás Ramírez en los Superclásicos que dirigió
El 21 de septiembre de 2024, por la fecha 15 de la Liga Profesional, Nicolás Ramírez debutó en el encuentro cumbre del fútbol argentino. River venció 1-0 a Boca con gol de Manuel Lanzini.
En aquel triunfo del Millonario en la Bombonera, el árbitro amonestó a seis jugadores de River (Federico Gattoni, Santiago Simón, Facundo Colidio, Nicolás Fonseca, Fabricio Bustos y Leandro González Pírez) y a dos de Boca (Miguel Merentiel y Marcos Rojo), mientras que expulsó a Cristian Lema, del Xeneize, por doble tarjeta amarilla.
En el Apertura de 2025, River Plate venció por 2-1 a Boca Juniors en el Monumental. Franco Mastantuono abrió el marcador con un magistral tiro libre, Miguel Merentiel consiguió la igualdad parcial y Sebastián Driussi le dio la victoria al Millonario. Fueron amonestados en River: Castaño, Mastantuono, Martinez Quarta, Borja, Acuña y Meza. En Boca: Rojo, Ayrton Costa, Battaglia, Advíncula y Belmonte.
Boca se quedó con el restante en noviembre (2-0 en el Clausura 2025, anotaron Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel). En aquella ocasión amonestó a tres futbolistas de Boca y le anuló un penal al Xeneize luego de una presunta falta sobre Milton Giménez. A River, en cambio, le amonestó 7 futbolistas en los 90'.
Ramírez, por ahora, lleva dos victorias a favor de River en los dos Superclásicos que dirigió y una para el Xeneize.
Fuente: ESPN
Boca-River: los antecedentes de Nicolás Ramírez como árbitro en Superclásicos
Atlético Tucumán y Platense van por un lugar en la final de la Copa Argentina
Argentinos alcanzó a Boca en la Tabla Anual y complicó a River para llegar a la Libertadores
La Brújula Televisión
Las 8 señales que indican que el uso del celular se convirtió en un problema
Más Leídas
-
Noticias A21 horas ago
Municipio lanza programa para acceder a 156 terrenos: cuánto costarán y cómo inscribirse
-
Noticias B20 horas ago
Guerra por el Biodiesel: un empresario bahiense en el centro de una disputa millonaria
-
Noticias B23 horas ago
Cayó joven con antecedentes: lo investigan por otros robos en un sector de la ciudad
-
Uncategorized13 horas ago
Se anticipan lluvias para este miércoles: emitieron una alerta amarilla
-
Noticias B20 horas ago
Lo detuvieron dos veces en menos de un mes por robos a autos
-
Noticias A12 horas ago
Dos detenidos tras una denuncia por disparos: secuestraron un arma y municiones
-
Noticias B21 horas ago
Misterio en la frontera: retienen un avión y sospechan de un intento de fuga de Bolsonaro
-
Deportes15 horas ago
Colapinto no correrá la primera práctica libre del GP de México: los motivos