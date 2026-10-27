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El Superclásico ya tiene árbitro asignado
Ramírez dirigirá un Superclásico por tercer año consecutivo.
Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico que enfrentará a Boca y a River el próximo domingo desde las 15.00 en La Bombonera. El colegiado de 39 años dirigirá su cuarto encuentro entre ambos. Maximiliano Del Yesso y Pablo González serán sus asistentes, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.
Ramírez dirigirá un Superclásico por tercer año consecutivo. Su estreno fue el 21 de septiembre del 2024, día en el que un River con mayoría de suplentes se impuso 1 a 0 en La Bombonera con gol de Manuel Lanzini. La polémica de aquella tarde se produjo sobre el final del partido, cuando Milton Giménez lo había igualado de forma agónica y el árbitro, a instancias de VAR, lo anuló por una mano previa. Más allá de que no había dudas sobre la mano de inmediatez, los jugadores del Xeneize protestaron un penal de Franco Armani sobre el centrodelantero, antes de que éste impacte la pelota con su brazo. Las quejas derivaron en un recital de amarillas y en una expulsión a Cristian Lema.
Al año siguiente fue el árbitro de los dos encuentros entre ambos. El primero, disputado en el Monumental, fue victoria por 2 a 1 para el Millonario con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel había empatado transitoriamente para los dirigidos por Fernando Gago. "Iban 20 minutos y había sacado tres amarillas. Pero bueno, siempre lo mismo", declaró indignado Marcos Rojo en zona mixta. Y posteriormente añadió: "Es la segunda vez que nos dirige este muchacho. No voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que esté hablando de él".
El 9 de noviembre del año pasado dirigió su tercer Superclásico. Boca ganó 2 a 0 sin atenuantes futbolísticos, pero en este caso las quejas contra el árbitro llegaron del lado de River. La protesta principal pasa por lo que ocurrió antes del primer gol, cuando Milton Giménez disputó una pelota aérea con Paulo Díaz y lo desacomodó en el aire. Ni Ramírez ni Lucas Novelli desde el VAR interpretaron que fue falta del centrodelantero.
En los minutos finales cobró un penal para el Xeneize por una falta de Armani sobre Giménez, pero Novelli lo llamó para que revisara la acción y decidió rectificar su decisión tras comunicar ante el estadio que "el jugador número nueve de Boca es quien provoca el contacto".
Fuente: TyC Sports
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