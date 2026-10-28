Atlético Tucumán y Platense van por un lugar en la final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán, desde las 21:15, en el Estadio Padre Martearena de Salta por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El Decano y el Calamar corren de atrás en el Clausura y también en la tabla anual, y buscarán meterse en la final de la copa nacional para cerrar la temporada con un título. El ganador jugará la final contra el vencedor de Boca-Banfield.

El Decano viene de obtener un triunfazo en Victoria por 1-0 ante Tigre y alcanzó los 17 puntos en la Zona B del Clausura, y aunque es difícil que pueda clasificar a los playoffs del campeonato sigue con chances. Su camino en la Copa Argentina comenzó con un 2-1 ante Sportivo Barracas por los 32avos de final, luego se impuso 3-0 contra Talleres en 16avos y aplastó 4-0 a Independiente en octavos.

En los cuartos de final tuvo una parada brava contra Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del año que además buscaba el bicampeonato, y tras igualar 1-1 en los 90 minutos ganó 3-2 en los penales con Luis Ingolotti, su arquero, como figura. Ahora, los dirigidos por Julio César Falcioni buscarán meterse en la final por segunda vez en su historia, siendo la anterior en la edición de 2017 donde culminó subcampeón.

Por su parte, Platense también viene de ganar de visitante: el conjunto comandado por Martín Palermo se impuso 2-1 ante Gimnasia en Mendoza y llegó a las 14 unidades, pero está muy lejos de la zona de clasificación a octavos de final y solamente un milagro lo tendrá en los playoffs del Clausura.

En la Copa Argentina, el Calamar comenzó ganando 1-0 ante Argentino de Monte Maíz, luego venció 4-3 a San Martín de San Juan por penales en los 16avos de final y 3-1, también desde los doce pasos, a Instituto por los octavos. Por último, en cuartos de final le ganó 1-0 a Estudiantes y se metió entre los cuatro mejores por primera vez en su historia.

Fuente: TyC