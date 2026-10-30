Reportan aumento de las ventas de juguetes y cotillón por Halloween

La celebración de Halloween se afianza como una fecha relevante para la industria del juguete en Argentina, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que señaló que las ventas de disfraces, artículos de cotillón y productos vinculados con la Noche de Brujas registraron un crecimiento interanual del 30%.

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la entidad, explicó en diálogo con LU9 Mar del Plata que la fecha comenzó a ganar peso dentro de un segundo semestre clave para el sector, que tradicionalmente concentra su actividad entre el Día del Niño, Navidad y Reyes.

El impulso se observa en la demanda de calabazas, disfraces y accesorios temáticos. De todos modos, el Día del Niño continúa siendo la principal fecha comercial del rubro, ya que concentra cerca del 60% de las ventas anuales.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete, con 71 años de trayectoria y sede en el barrio porteño de Boedo, reúne a más de 180 fabricantes de juegos, juguetes, artículos de cotillón y productos navideños de todo el país.

Benítez también se refirió a la apertura de importaciones y aseguró que el sector “ya hacía rato” que la esperaba. Señaló que la producción nacional no abarca toda la oferta disponible en una juguetería, aunque destacó que en determinadas categorías “es muy competitiva, siempre que las condiciones sean igualitarias”.

En ese marco, advirtió que el contrabando y las maniobras de subfacturación generan dificultades tanto para los fabricantes locales como para los importadores que cumplen con las obligaciones fiscales.

El representante empresarial también analizó los cambios en los hábitos de juego. Indicó que el avance de los dispositivos electrónicos redujo las edades en las que los chicos mantienen el interés por los juguetes. Actualmente, el 40% de la oferta está dirigida a la primera infancia, entre 0 y 3 años, una etapa en la que especialistas desaconsejan el uso de pantallas.

Para Benítez, además, incide “la falta de tiempo para jugar”. Por eso planteó que los adultos deben generar espacios compartidos y remarcó: “Los adultos tenemos que hacernos tiempo para armar momentos de juego con los chicos”.

Con información de DIB