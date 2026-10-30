Grupo Dietrich inauguró en Bahía su primer concesionario exclusivo de camiones y buses Volkswagen

Contenido Patrocinado. Grupo Dietrich inauguró en Bahía Blanca su primer concesionario dedicado exclusivamente a la comercialización de camiones y buses Volkswagen, una apuesta que amplía la presencia de la compañía en la ciudad y marca su ingreso a un nuevo segmento de negocios vinculado con el transporte de cargas y pasajeros.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en Jorge Newbery 2610 y cuentan con una superficie cubierta de 1.850 metros cuadrados, que incluye un salón de exposición con capacidad para cuatro camiones y un amplio sector destinado al mantenimiento y los servicios de postventa.

El proyecto fue desarrollado junto con los mismos accionistas que acompañaron la expansión de la empresa en Bahía Blanca y representa un nuevo paso en su estrategia de crecimiento fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esta apertura, Grupo Dietrich completa su participación en cuatro marcas del Grupo Volkswagen: Volkswagen Autos, Audi, Ducati y Volkswagen Camiones y Buses, un reconocimiento que fue destacado durante la presentación del nuevo establecimiento.

El CEO de la compañía, Hernán Dietrich, expresó su satisfacción por este avance y recordó que la llegada del grupo a la ciudad estuvo vinculada inicialmente con el lanzamiento de la Volkswagen Amarok, hace aproximadamente dos décadas.

"Después de 20 años, tener esta posibilidad, la verdad que es un orgullo gigantesco", manifestó el empresario, quien también destacó la importancia que adquirió Bahía Blanca dentro de los planes de expansión de la firma.

En ese sentido, sostuvo que la decisión de invertir responde a una mirada de largo plazo sobre el desarrollo económico de la ciudad y su región de influencia, particularmente por la actividad portuaria, los proyectos energéticos y la vinculación con Vaca Muerta.

"La mirada para con Bahía, la mirada con el puerto, el volumen que tiene el puerto de camiones", enumeró Dietrich al explicar las razones que impulsaron la iniciativa, y remarcó que se trata de proyectos que requieren largos procesos de planificación, selección de socios y construcción.

El empresario también consideró que existía una demanda pendiente en la ciudad para este segmento. "Entre Grupo Dietrich y Volkswagen Camiones, estábamos en deuda, porque que Bahía Blanca no tuviese un proveedor, que no tuviese una marca como es Volkswagen Camiones, es como que hay algo que alguien no veía", afirmó.

Además, resaltó las perspectivas de crecimiento de la marca en Argentina y mencionó como referencia su participación en el mercado brasileño, donde aseguró que alcanza el 30%. Para Dietrich, la expansión del transporte de cargas y las inversiones que se desarrollan en la región representan una oportunidad para consolidar la presencia de Volkswagen Camiones y Buses.

Por su parte, Pablo Princich, gerente general de Volkswagen Camiones y Buses Argentina, coincidió en destacar la importancia estratégica de Bahía Blanca y aseguró que la apertura responde a una necesidad del mercado.

"Para vender camiones necesitás sí o sí puntos de venta. Sin puntos de venta en un país tan grande como Argentina no podés pretender ser líder en camiones", explicó.

El directivo consideró que la llegada de un nuevo concesionario permitirá ampliar las ventas en la región y mejorar la atención de los clientes, quienes podrán acceder en un mismo establecimiento a la comercialización de unidades, mantenimiento y servicios de postventa.

"Para mí Bahía es súper importante. Primero por el tamaño en sí de la ciudad, pero después también es una puerta de entrada a la Patagonia, es una puerta de entrada a temas puertos, a la posible exportación de gas. Para mí tiene un futuro increíble Bahía", señaló.

Princich también explicó que la estrategia comercial no estará concentrada únicamente en los vehículos pesados utilizados para el transporte de larga distancia, sino que buscará abarcar las distintas necesidades del sector productivo.

"Es una ciudad muy industrial, entonces no imaginemos los camiones grandes que pasan, sino también apuntamos al camión uno a uno, al camión pequeño, al camión de distribución. Queremos atacar todos los segmentos", afirmó.

La apertura del nuevo establecimiento busca fortalecer la oferta de vehículos comerciales en Bahía Blanca y su zona de influencia, en un contexto en el que la actividad portuaria, la industria y los proyectos energéticos aparecen como factores centrales para el desarrollo del transporte y la logística regional.