Destacada C
Ginóbili y "Rada" compitieron en TV para ver quién sabía más sobre Bahía
Ginóbili fue el invitado de la noche de este jueves en el programa Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini.
Un encuentro de bahienses se dio la noche de este jueves en la televisión nacional, con "Manu" Ginóbili como invitado del programa Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini, donde lo acompaña Agustín “Rada” Aristarán.
Las menciones a Bahía Blanca fueron frecuentes en la nota, centrada en la carrera y la vida actual del exbasquetbolista, cuatro veces campeón de la NBA y medallista de oro con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Lo mejor de la noche fue una competencia de preguntas para ver quién sabía más de la ciudad.
Sentado en un trono que le dispusieron para la nota, en homenaje a lo impresionante que ha sido su carrera profesional, Ginóbili contó detalles de su trabajo en el equipo San Antonio Spurs y de su relación con Bahía y Monte Hermoso.
Ginóbili contó que Rada fue “invitado de honor” de su cumple de 30, que celebró en Bahía. “Ya sabía quién era, pero fue una sorpresa de mi esposa", dijo. Después, compitieron en un concurso para demostrar quién sabía más cosas de la ciudad.
La competencia de preguntas incluyó boliches, lugares para comer, animales y población. Y Rada picó adelante y mantuvo su ventaja frente a Ginóbili, aunque una pregunta sobre el centro los dejó a ambos sin respuesta.
Además, Ginóbili contó una anécdota personal sobre su alianza. Dijo que perdió la original en un partido. “Le dije: ‘Gorda, perdí el anillo’. Y me dijo que usara algo. Así que tengo este con el que puedo hacer pádel, gimnasio. Este se va perdiendo muy seguido, pero se compran de a 10. Lo importante es lo que representa; no es el material”, relató.
Otra sección divertida fue cuando Lara Granero, integrante de la selección argentina de gimnasia, mostró la técnica para realizar correctamente el ejercicio del hula hula por el que Manu Ginóbili se hizo viral tiempo atrás en redes.
Ginóbili y "Rada" compitieron en TV para ver quién sabía más sobre Bahía
Monotributistas y autónomos bahienses registran las mayores dificultades para pagar deudas
Padece una enfermedad crónica y organizó una colecta para cubrir los costos del tratamiento
Femicidio de la docente en Corrientes: qué reveló la autopsia del cuerpo
El Banco Central advierte que la inflación podría volver a subir antes de fin de año
Más Leídas
-
Noticias B18 horas ago
Bahía sin clases: paro de Suteba para exigir justicia por femicidio de maestra correntina
-
Noticias B16 horas ago
Violencia de género: atacó ferozmente a su pareja y le destrozó el celular
-
Espectáculos18 horas ago
Estrella invitada: "Manu" compartirá pantalla en la TV con otra figura bahiense
-
Noticias B15 horas ago
Video exclusivo: así fue el ataque al sindicalista baleado en la puerta de su casa
-
Noticias A14 horas ago
Apoyo Habitacional: ya se anotaron cinco mil personas en los primeros dos días
-
Noticias B17 horas ago
Humedad en las paredes: qué hacer cuando las manchas vuelven a aparecer
-
Noticias A12 horas ago
Murió Carlos Rinke, héroe de Malvinas y leyenda del histórico ataque al buque HMS Coventry
-
Noticias A11 horas ago
Pedófilo de las cámaras ocultas: uno a uno, los hechos imputados