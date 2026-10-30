Ginóbili y "Rada" compitieron en TV para ver quién sabía más sobre Bahía

Un encuentro de bahienses se dio la noche de este jueves en la televisión nacional, con "Manu" Ginóbili como invitado del programa Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini, donde lo acompaña Agustín “Rada” Aristarán.

Las menciones a Bahía Blanca fueron frecuentes en la nota, centrada en la carrera y la vida actual del exbasquetbolista, cuatro veces campeón de la NBA y medallista de oro con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Lo mejor de la noche fue una competencia de preguntas para ver quién sabía más de la ciudad.

Sentado en un trono que le dispusieron para la nota, en homenaje a lo impresionante que ha sido su carrera profesional, Ginóbili contó detalles de su trabajo en el equipo San Antonio Spurs y de su relación con Bahía y Monte Hermoso.

Ginóbili contó que Rada fue “invitado de honor” de su cumple de 30, que celebró en Bahía. “Ya sabía quién era, pero fue una sorpresa de mi esposa", dijo. Después, compitieron en un concurso para demostrar quién sabía más cosas de la ciudad.

La competencia de preguntas incluyó boliches, lugares para comer, animales y población. Y Rada picó adelante y mantuvo su ventaja frente a Ginóbili, aunque una pregunta sobre el centro los dejó a ambos sin respuesta.

Además, Ginóbili contó una anécdota personal sobre su alianza. Dijo que perdió la original en un partido. “Le dije: ‘Gorda, perdí el anillo’. Y me dijo que usara algo. Así que tengo este con el que puedo hacer pádel, gimnasio. Este se va perdiendo muy seguido, pero se compran de a 10. Lo importante es lo que representa; no es el material”, relató.

Otra sección divertida fue cuando Lara Granero, integrante de la selección argentina de gimnasia, mostró la técnica para realizar correctamente el ejercicio del hula hula por el que Manu Ginóbili se hizo viral tiempo atrás en redes.