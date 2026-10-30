La primavera sigue a pleno en Bahía: tres días con una temperatura cálida

Después de una semana marcada por los cambios de temperatura y algunas tormentas, Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada con condiciones meteorológicas estables, buena presencia de sol y una máxima que podría alcanzar los 25 grados.

Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su habitual informe para La Brújula 24, donde destacó que la ciudad comienza a recuperar las condiciones típicas de la primavera, con temperaturas agradables y una importante amplitud térmica.

"Ahora sí podemos hablar de una situación mucho más primaveral", señaló el especialista, quien adelantó que durante gran parte del día predominará el cielo mayormente despejado, con registros máximos de entre 24 y 25 grados.

En cuanto al viento, soplará de manera leve desde el sector norte o noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 kilómetros por hora. Estas condiciones favorecerán el ascenso de la temperatura durante la tarde.

Para el sábado se espera un panorama algo diferente, principalmente por el aumento de la nubosidad. El cielo estará parcial a mayormente nublado, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables, con una mínima de entre 10 y 11 grados y una máxima de 23 a 24 grados.

El domingo tendrá características similares, con una mínima estimada entre 12 y 13 grados y una máxima que nuevamente se ubicará alrededor de los 23 o 24 grados. Sin embargo, De Benedictis advirtió sobre un breve período de inestabilidad durante la madrugada.

"Es un momento bastante corto y, de hecho, se fue acortando a medida que fueron pasando los días", explicó el meteorólogo, quien aclaró que se trata de un episodio puntual y que el resto del fin de semana transcurrirá sin lluvias.

En cuanto a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, las condiciones serán similares a las de Bahía Blanca, con tiempo estable, poca nubosidad y un progresivo aumento de las temperaturas durante este viernes. Para el fin de semana también se prevén registros agradables y nubosidad variable.

De esta manera, después de varios días de inestabilidad, la ciudad y la región tendrán un cierre de octubre con temperaturas primaverales y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, aunque con mayor presencia de nubes durante el sábado y el domingo.