El Gobierno reglamenta la Ley de Inocencia Fiscal II: los principales cambios

El Gobierno nacional reglamentó este viernes la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que introduce cambios en los mecanismos de control tributario, amplía los beneficios para los contribuyentes y busca fomentar la incorporación de ahorros no declarados a la economía formal.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1253/2026, publicado en el Boletín Oficial, a una semana del vencimiento previsto para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias.

Según informó Crónica, la normativa establece nuevas condiciones para acceder al régimen simplificado, incorpora mecanismos para corregir diferencias impositivas y contempla beneficios para particulares y pequeñas y medianas empresas.

Uno de los principales cambios está relacionado con el concepto de discrepancia significativa, utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar cuándo una diferencia entre lo declarado por un contribuyente y lo detectado por el organismo puede dar lugar a una revisión.

La reglamentación establece que esta situación podrá configurarse cuando la diferencia en el impuesto determinado alcance al menos el 15% respecto de lo declarado. Sin embargo, incorpora un límite mínimo equivalente al 5% del monto previsto para el delito de evasión simple.

Con los valores actualmente establecidos, ese umbral representa 5 millones de pesos, por lo que las diferencias que no superen esa cifra no serán consideradas significativas únicamente por alcanzar el porcentaje mencionado.

La normativa también contempla los casos en los que el ajuste supere el monto establecido por el Régimen Penal Tributario, así como aquellos vinculados con la utilización de facturas falsas o el cómputo indebido de retenciones, percepciones y pagos a cuenta.

Otro punto importante es que los contribuyentes tendrán un plazo de hasta 15 días hábiles para corregir determinadas diferencias detectadas por ARCA, mediante la presentación de una declaración jurada rectificativa y la cancelación o regularización del impuesto correspondiente, junto con sus intereses.

Reducción de multas para particulares y pymes

La reglamentación también contempla una reducción del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales, destinada a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

El beneficio estará disponible siempre que los contribuyentes no estén categorizados como Grandes Contribuyentes Nacionales y regularicen la obligación que originó la infracción dentro de los plazos establecidos por ARCA.

Además, esta reducción podrá combinarse con otros mecanismos de disminución de sanciones previstos en la legislación tributaria vigente.

Cómo funcionará el nuevo régimen simplificado de Ganancias

La normativa establece que los contribuyentes podrán adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

El procedimiento consistirá en una declaración precargada por ARCA, elaborada a partir de los datos disponibles en sus sistemas y de la información suministrada por terceros.

Los contribuyentes podrán revisar, modificar y confirmar esos datos antes de presentar la documentación.

Una vez concretada la adhesión, el organismo emitirá una constancia digital que acreditará la incorporación al sistema. La permanencia deberá ratificarse anualmente.

Quienes presenten correctamente sus declaraciones y cumplan con el pago del impuesto dentro de los plazos correspondientes accederán a los beneficios de presunción de exactitud y efecto liberatorio previstos por la ley.

Esto significa que sus declaraciones quedarán protegidas bajo determinadas condiciones, aunque ARCA conservará sus facultades de fiscalización cuando detecte irregularidades relevantes.

La reglamentación también permite que quienes ya hayan presentado la declaración de Ganancias de 2025 mediante el régimen general puedan optar por la modalidad simplificada, siempre que cumplan los requisitos y efectúen las rectificaciones correspondientes dentro del plazo establecido.

El objetivo de incorporar los dólares del colchón

La Ley de Inocencia Fiscal II forma parte de la estrategia del Gobierno de Javier Milei para incentivar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.

La iniciativa busca ofrecer mayores garantías jurídicas y simplificar las obligaciones tributarias para quienes decidan incorporarse al nuevo esquema.

Sin embargo, la adhesión no implica una exención general de impuestos ni impide que ARCA investigue posibles irregularidades, especialmente cuando existan diferencias significativas o documentación falsa.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo avanza en la implementación de las modificaciones aprobadas por el Congreso en septiembre, mientras se aguardan las disposiciones complementarias que deberá establecer el organismo recaudador para su aplicación.