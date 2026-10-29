El Banco Central advierte que la inflación podría volver a subir antes de fin de año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió que la carne vacuna, las tarifas de gas y los combustibles podrían ejercer presión sobre la inflación durante el último trimestre de 2026, aunque sostuvo que esos factores serían temporarios y no alterarían la tendencia general de desaceleración.

“Durante el cuarto trimestre la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación”, señaló la entidad en su Informe de Política Monetaria (IPOM).

Uno de los principales factores será la carne vacuna, que suele registrar aumentos importantes entre noviembre y diciembre. Sin embargo, el Central espera que las subas sean menores que las observadas entre fines de 2025 y comienzos de este año, cuando coincidieron la estacionalidad y una fuerte mejora de las cotizaciones internacionales.

El segundo foco estará en el gas. La tarifa promedio nacional por red aumentará como consecuencia de la reducción de los subsidios correspondientes al régimen de Zona Fría. A eso se sumarán las naftas, cuyos ajustes de fines de septiembre tendrán impacto completo sobre el índice de octubre.

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, indicó el informe. El precio internacional del petróleo aparece además como otro factor de riesgo.

Durante el tercer trimestre, la inflación promedió 1,9% mensual, mientras que la medición interanual alcanzó 33,6%. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los precios continuarían avanzando por debajo del 2% mensual y cerrarían diciembre con una variación interanual del 30%.

Pese a las presiones previstas, el BCRA considera que la política fiscal y monetaria, junto con una menor inercia de precios y salarios, permitirán continuar con la desinflación.

En materia de actividad, el organismo proyecta una recuperación hacia fin de año. Tras una caída estimada durante el tercer trimestre, el mercado espera que el Producto Interno Bruto crezca 1,8% entre octubre y diciembre. “El PIB del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, anticipó el Central.

Con información de Infobae