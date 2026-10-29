El Tiempo
Se espera un viernes cálido y sin chances de lluvia
El ingreso de aire desde el norte favorecerá el ascenso de la temperatura durante la tarde.
Las condiciones primaverales volverán a afirmarse este viernes en Bahía Blanca, con cielo entre algo y parcialmente nublado, viento del sector norte y una temperatura máxima que podría ubicarse entre los 24 y 25 grados, según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
Luego de una mañana de jueves marcada por la nubosidad y la humedad, durante la tarde mejoraron las condiciones y el cielo quedó mayormente despejado. Hacia el cierre de la jornada se esperaban unos 16 grados.
En tanto, para este viernes se prevé una mínima cercana a los 10 grados, similar a la registrada durante las primeras horas del jueves. El viento será del norte o noreste durante prácticamente toda la jornada, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.
El ingreso de aire desde ese sector favorecerá el ascenso de la temperatura durante la tarde, en un contexto de buena presencia de sol y condiciones estables.
El panorama será similar en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde también se espera viento norte, aumento de las marcas térmicas y tiempo agradable durante el viernes.
De Benedictis adelantó que de cara al fin de semana, podrían aparecer algunos períodos de inestabilidad y lluvias, aunque el pronóstico anticipa una alternancia con momentos de estabilidad y buenas condiciones.
Se espera un viernes cálido y sin chances de lluvia
Alerta por el aumento mundial de los trastornos alimentarios: la situación argentina
Confirman que murió el argentino Agustín Randazzo en el accidente de trenes en España
Murió a los 86 años Patrick Stewart, recordado actor de "X-Men" y "Star Trek"
Habló el gremialista baleado: "No sé por qué me dispararon"
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Bahía sin clases: paro de Suteba para exigir justicia por femicidio de maestra correntina
-
La región21 horas ago
Pagó con un cheque falso, lo descubrieron y le secuestraron armas
-
Noticias B11 horas ago
Violencia de género: atacó ferozmente a su pareja y le destrozó el celular
-
Espectáculos13 horas ago
Estrella invitada: "Manu" compartirá pantalla en la TV con otra figura bahiense
-
Noticias B10 horas ago
Video exclusivo: así fue el ataque al sindicalista baleado en la puerta de su casa
-
Noticias B23 horas ago
Choque de trenes en España: confirmaron una víctima argentina y buscan a otro pasajero
-
Destacada B9 horas ago
Apoyo Habitacional: ya se anotaron cinco mil personas en los primeros dos días
-
Noticias B12 horas ago
Humedad en las paredes: qué hacer cuando las manchas vuelven a aparecer