Se espera un viernes cálido y sin chances de lluvia

Las condiciones primaverales volverán a afirmarse este viernes en Bahía Blanca, con cielo entre algo y parcialmente nublado, viento del sector norte y una temperatura máxima que podría ubicarse entre los 24 y 25 grados, según el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

Luego de una mañana de jueves marcada por la nubosidad y la humedad, durante la tarde mejoraron las condiciones y el cielo quedó mayormente despejado. Hacia el cierre de la jornada se esperaban unos 16 grados.

En tanto, para este viernes se prevé una mínima cercana a los 10 grados, similar a la registrada durante las primeras horas del jueves. El viento será del norte o noreste durante prácticamente toda la jornada, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

El ingreso de aire desde ese sector favorecerá el ascenso de la temperatura durante la tarde, en un contexto de buena presencia de sol y condiciones estables.

El panorama será similar en Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde también se espera viento norte, aumento de las marcas térmicas y tiempo agradable durante el viernes.

De Benedictis adelantó que de cara al fin de semana, podrían aparecer algunos períodos de inestabilidad y lluvias, aunque el pronóstico anticipa una alternancia con momentos de estabilidad y buenas condiciones.