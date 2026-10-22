Se anticipa un viernes ventoso y con lluvia

Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada marcada por las lluvias y los chaparrones, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 15°C y un incremento del viento durante distintos momentos del día.

Para la madrugada se anuncian lluvias aisladas. La temperatura rondará los 10°C y el viento soplará desde el sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana continuarán las lluvias aisladas. El termómetro llegará a los 13°C y el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

La máxima de 15°C se alcanzará por la tarde, cuando se esperan chaparrones. El viento será del sudeste, de 13 a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche seguirán los chaparrones, con una temperatura cercana a los 12°C. El viento volverá a predominar desde el sur y tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h.

En Monte Hermoso también se espera un viernes inestable, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y chaparrones desde la tarde, además de una mínima de 10°C y una máxima de 15°C; en Sierra de la Ventana habrá lluvias desde la madrugada, temperaturas de entre 10°C y 15°C y ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.