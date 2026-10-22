El Tiempo
Se anticipa un viernes ventoso y con lluvia
La jornada tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C.
Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada marcada por las lluvias y los chaparrones, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 15°C y un incremento del viento durante distintos momentos del día.
Para la madrugada se anuncian lluvias aisladas. La temperatura rondará los 10°C y el viento soplará desde el sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Durante la mañana continuarán las lluvias aisladas. El termómetro llegará a los 13°C y el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.
La máxima de 15°C se alcanzará por la tarde, cuando se esperan chaparrones. El viento será del sudeste, de 13 a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Por la noche seguirán los chaparrones, con una temperatura cercana a los 12°C. El viento volverá a predominar desde el sur y tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h.
En Monte Hermoso también se espera un viernes inestable, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y chaparrones desde la tarde, además de una mínima de 10°C y una máxima de 15°C; en Sierra de la Ventana habrá lluvias desde la madrugada, temperaturas de entre 10°C y 15°C y ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.
Se anticipa un viernes ventoso y con lluvia
Concejo Deliberante aprobó la eliminación de cinco ciclovías y cambios en varios sectores
Milei, sobre la economía argentina: "La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia"
Murió Tom Skerritt, reconocido actor de Top Gun y Alien, a los 93 años
Docentes universitarios anunciaron una semana de paro
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Subsidios de luz y gas en Bahía: cómo saber si se tiene el beneficio y qué hacer para solicitarlo
-
Noticias B10 horas ago
A toda velocidad, un conductor pasó varios semáforos en rojo y dio positivo de cocaína
-
Noticias B12 horas ago
Cayó peligroso delincuente con amplio prontuario luego de una persecución
-
Noticias B11 horas ago
Fuerte choque en Villa Mitre: un auto terminó sobre la vereda y de milagro no atropelló a nadie
-
Espectáculos14 horas ago
María O'Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026: todos los premiados
-
Noticias B14 horas ago
Diputados no logró aprobar proyecto para aliviar endeudamiento familiar
-
La región7 horas ago
Identifican a los autores del brutal ataque a una yegua en Dorrego
-
El Tiempo13 horas ago
El jueves comienza con cielo despejado: a la tarde vuelve la lluvia a Bahía