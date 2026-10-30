Noticias B
Detuvieron a dos hombres por robar elementos de un predio de ABSA
Los sospechosos tienen 56 y 24 años y fueron encontrados a pocas cuadras del lugar.
Dos hombres fueron detenidos este viernes por la tarde, acusados de robar elementos informáticos de un depósito de ABSA, ubicado en inmediaciones de Pringles y Baigorria.
El hecho ocurrió alrededor de las 13.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre el ingreso de dos personas al predio. A partir de las indicaciones del sereno, efectivos de la Policía Local realizaron un rastrillaje por la zona.
Los sospechosos fueron encontrados en 14 de Julio y Estación Algarrobo e identificados como Oscar Francisco Campos, de 56 años, y Jonathan Darío Silva, de 24.
Durante el procedimiento, los policías encontraron diez fuentes de alimentación, tres discos rígidos, cables, conectores, disipadores de aluminio, herramientas y otras piezas de computación que habrían sido sustraídas del depósito.
Los elementos fueron secuestrados y ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia.
Detuvieron a dos hombres por robar elementos de un predio de ABSA
Se perdieron más de 75.000 empleos públicos durante la gestión de Milei
El Café Miravalles reabre sus puertas a la mística del tango y la gestión cultural
Por la visita del Papa, habrá misas, vigilia y actividades especiales en Bahía
Una mujer provocó incidentes en el centro y mordió a una policía en la comisaría
Más Leídas
-
Noticias B12 horas ago
Detienen en Ingeniero White al acusado de balear al sindicalista
-
Espectáculos18 horas ago
Ginóbili y "Rada" compitieron en TV para ver quién sabía más sobre Bahía
-
El Tiempo12 horas ago
La primavera sigue a pleno en Bahía: tres días con una temperatura cálida
-
Destacada B4 horas ago
Investigan la venta irregular de terrenos y allanan una escribanía y cinco inmobiliarias
-
Noticias A10 horas ago
Grupo Dietrich inauguró en Bahía su primer concesionario exclusivo de camiones y buses Volkswagen
-
Noticias B22 horas ago
El Banco Central advierte que la inflación podría volver a subir antes de fin de año
-
Noticias B11 horas ago
Monte Hermoso: aprueban millonaria inversión para llevar agua corriente a Sauce Grande
-
Destacada C5 horas ago
A un año de perder sus piernas, Oriana afronta un nuevo desafío