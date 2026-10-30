Detuvieron a dos hombres por robar elementos de un predio de ABSA

Dos hombres fueron detenidos este viernes por la tarde, acusados de robar elementos informáticos de un depósito de ABSA, ubicado en inmediaciones de Pringles y Baigorria.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre el ingreso de dos personas al predio. A partir de las indicaciones del sereno, efectivos de la Policía Local realizaron un rastrillaje por la zona.

Los sospechosos fueron encontrados en 14 de Julio y Estación Algarrobo e identificados como Oscar Francisco Campos, de 56 años, y Jonathan Darío Silva, de 24.

Durante el procedimiento, los policías encontraron diez fuentes de alimentación, tres discos rígidos, cables, conectores, disipadores de aluminio, herramientas y otras piezas de computación que habrían sido sustraídas del depósito.

Los elementos fueron secuestrados y ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia.