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El buen tiempo dura poco: vuelven las lluvias desde este martes
La temperatura mínima estará entre 10 y 11 grados, mientras que por la tarde la máxima podría ubicarse cerca de los 23 grados.
Después de un lunes con características más primaverales, el tiempo volverá a cambiar en Bahía Blanca y la región. Para este martes 27 de octubre se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas durante la segunda mitad de la jornada, de acuerdo con Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24.
La jornada comenzará con una temperatura mínima de entre 10 y 11 grados, mientras que por la tarde la máxima podría ubicarse cerca de los 23°. También aumentarán la humedad y la nubosidad, aunque durante la primera mitad del día todavía se mantendrían buenas condiciones.
El deterioro comenzará a sentirse con mayor claridad durante la tarde y la noche. De todos modos, los fenómenos previstos para el martes serían aislados y puntuales, por lo que las precipitaciones no alcanzarían con la misma intensidad a toda la zona.
El panorama será diferente durante el miércoles 28, cuando se espera una situación de inestabilidad más definida y una mayor probabilidad de lluvias, de hecho se emitió una alerta amarilla. Esa condición abarcará también a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde el período más inestable se concentrará durante esa jornada.
El cambio tendrá corta duración. A partir del jueves 29 se anticipa una mejora de las condiciones, que podría dar paso a varios días consecutivos con tiempo estable, presencia de sol y temperaturas agradables en toda la región.
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