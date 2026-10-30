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Nueva votación en la ONU: el argentino Grossi se consolida como candidato a la Secretaría General
La definición, sin embargo, continúa trabada por las diferencias entre Estados Unidos y China.
Rebeca Grynspan y Rafael Grossi se consolidaron como los principales candidatos para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas después de la séptima votación realizada en el Consejo de Seguridad. La costarricense obtuvo 11 votos a favor y el argentino consiguió nueve, su mejor resultado desde el inicio del proceso para reemplazar a Antonio Guterres.
La definición, sin embargo, continúa trabada por las diferencias entre Estados Unidos y China. Washington respalda la candidatura de Grossi, mientras que Beijing, acompañado por Rusia, se inclina por Grynspan y sostiene que llegó el momento de que una mujer ocupe por primera vez el máximo cargo de la organización.
“Señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, expresaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en una declaración del bloque BRICS.
La votación volvió a confirmar la ventaja de los representantes latinoamericanos. Detrás de Grynspan y Grossi quedó Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, con ocho apoyos. Lana Nusseibeh, candidata de Emiratos Árabes Unidos y respaldada por distintos países de Medio Oriente, terminó cuarta con siete votos favorables, seis negativos y dos abstenciones.
Los otros postulantes quedaron más relegados: Olara Otunnu, de Uganda, logró cuatro adhesiones; María Fernanda Espinosa, de Antigua y Barbuda, consiguió dos; e Ivonne Baki, de Ecuador, apenas una.
Para ser recomendado por el Consejo de Seguridad, un candidato necesita al menos nueve votos y no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. En esta ocasión, Grynspan y Grossi recibieron cuatro rechazos cada uno, aunque no se utilizaron boletas diferenciadas y, por lo tanto, no pudo determinarse si alguno correspondió a un veto.
La disputa geopolítica mantiene abierta la sucesión. “Si hay veto”, advierte el artículo, cualquier candidatura queda automáticamente descartada. Con el mandato de Guterres próximo a finalizar, Washington y Beijing todavía deberán acercar posiciones para destrabar una elección en la que América Latina conserva la delantera.
Con información de Infobae
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