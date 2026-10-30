El Café Miravalles reabre sus puertas a la mística del tango y la gestión cultural

El emblemático Café Miravalles se convertirá una vez más en el epicentro de la bohemia local. El próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 19:30 horas, el histórico establecimiento ubicado en Avenida Cerri 777 abrirá sus puertas para una nueva edición del prestigioso ciclo Un vermut con la historia.



En esta oportunidad, la actividad central de la jornada estará enfocada en el debate institucional y comunitario a través de la charla titulada Mucho más que gestión cultural, lacual será dictada por la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena.



El encuentro cuenta con la organización del Ciclo Cultural Bahía Blanca No Olvida, bajo la dirección de José Valle, reconocido escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, quien además asumirá el rol de coordinador de la charla.

Según explicaron desde la organización, la iniciativa persigue el firme propósito de potenciar la cultura del encuentro, logrando fusionar el debate histórico y social con la mística inconfundible que caracteriza a los cafés tradicionales de la ciudad.



Fiel a la esencia del ciclo, la jornada no se limitará a la reflexión teórica. La propuesta se completará con un segmento musical profundamente arraigado en el cancionero popular argentino. El escenario del Miravalles contará con la destacada actuación de la cantante Gaby La voz sensual del tango, seguida por una demostración a cargo del taller de baile Barrio de Tango que dirige la profesora Norma Cerrudo.







La elección del Café Miravalles como sede de este evento está lejos de ser una casualidad. Fundado estratégicamente frente a la Estación Sud, el establecimiento ha funcionado durante décadas como una verdadera institución social. En su arquitectura y atmósfera se amalgaman rasgos de las antiguas pulperías, los despachos de bebidas y los bares de paso.



Ese posicionamiento lo convirtió, a lo largo del siglo pasado, en el refugio predilecto de viajeros, trabajadores ferroviarios y grandes figuras de la cultura nacional. Por sus mesas desfilaron personalidades de la talla de Luis Sandrini, Nicolino Locche, José Marrone, Tito Lusiardo y Antonio Maida. Incluso, diversos testimonios históricos confirman el mítico paso de Carlos Gardel, consolidando al bar como un punto de referencia ineludible para el tango y la memoria bahiense.



Los organizadores reiteraron la invitación a toda la comunidad, recordando que la entrada será libre y gratuita. Se espera una alta concurrencia de vecinos dispuestos a participar de una tarde diseñada para reafirmar los vínculos generacionales y rescatar la identidad histórica de la ciudad al calor de un buen vermut.