Se espera un jueves parcialmente nublado y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 29 de octubre se presentará con cielo parcialmente nublado en Bahía Blanca, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20, sin precipitaciones previstas a lo largo de la jornada.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 9 grados y vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad parcial y una temperatura que ascenderá hasta los 14 grados. El viento soplará del este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se espera el momento más cálido del día, con una máxima de 20 grados y cielo parcialmente nublado. Los vientos serán leves, provenientes del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 14 grados y el cielo estará algo nublado. Se prevé un incremento en la intensidad del viento, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las localidades de la región, Monte Hermoso tendrá una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20, sin lluvias previstas y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche. Por su parte, Sierra de la Ventana registrará temperaturas de entre 7 y 18 grados, con nubosidad variable, escasas probabilidades de precipitaciones y vientos leves a moderados.