El Tiempo
Se espera un jueves parcialmente nublado y sin lluvias
La temperatura máxima llegará hasta los 20 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 29 de octubre se presentará con cielo parcialmente nublado en Bahía Blanca, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20, sin precipitaciones previstas a lo largo de la jornada.
Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 9 grados y vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad parcial y una temperatura que ascenderá hasta los 14 grados. El viento soplará del este con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la tarde se espera el momento más cálido del día, con una máxima de 20 grados y cielo parcialmente nublado. Los vientos serán leves, provenientes del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 14 grados y el cielo estará algo nublado. Se prevé un incremento en la intensidad del viento, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.
En cuanto a las localidades de la región, Monte Hermoso tendrá una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20, sin lluvias previstas y con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche. Por su parte, Sierra de la Ventana registrará temperaturas de entre 7 y 18 grados, con nubosidad variable, escasas probabilidades de precipitaciones y vientos leves a moderados.
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