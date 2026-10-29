Estrella invitada: "Manu" compartirá pantalla en la TV con otra figura bahiense

Manu Ginóbili será uno de los grandes protagonistas de la televisión argentina este jueves 29 de octubre. El exbasquetbolista bahiense estará como invitado en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece, en una emisión que tendrá un atractivo especial para nuestra ciudad.

Es que Ginóbili compartirá el estudio con otro bahiense que también logró trascender las fronteras locales: Agustín “Rada” Aristarán, el humorista, músico y mago que acompaña habitualmente a Pergolini en la conducción del ciclo.

La presencia de Manu representa uno de los platos fuertes de la programación semanal del envío, que combina entrevistas a personalidades destacadas con humor, música y distintos segmentos de entretenimiento.

El exjugador de San Antonio Spurs, cuatro veces campeón de la NBA y medallista de oro con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tendrá una nueva aparición en la televisión nacional, esta vez en un formato distendido y alejado de las entrevistas deportivas tradicionales.

La particularidad estará dada por la coincidencia de dos figuras nacidas en Bahía Blanca que desarrollaron carreras exitosas en ámbitos muy diferentes. Mientras Ginóbili se convirtió en una leyenda del básquet mundial, Aristarán construyó una trayectoria en el espectáculo que lo llevó del ilusionismo y los escenarios a ocupar un lugar destacado en la televisión.

Rada forma parte del equipo estable de Otro Día Perdido, donde despliega sus recursos humorísticos, musicales y de magia. El ciclo también cuenta con la participación de Evelyn Botto y se consolidó como una de las apuestas de entretenimiento de El Trece.

La visita de Ginóbili está prevista para este jueves desde las 22.30, en una noche que reunirá a dos representantes de Bahía Blanca frente a las cámaras y bajo la conducción de Mario Pergolini.