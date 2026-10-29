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El Hospital Naval celebró la llegada de Benjamín: el nacimiento número 100 del año
El bebé llegó al mundo este martes mediante una cesárea programada. Pesó 3,655 kilos y su llegada fue celebrada por familiares y profesionales del centro de salud.
El Hospital Naval Puerto Belgrano alcanzó este martes 27 de octubre los 100 nacimientos en lo que va de 2026, una cifra que fue celebrada por el personal de la institución.
El protagonista de este acontecimiento fue Benjamín, quien nació a las 9:51, con un peso de 3,655 kilos, mediante una cesárea programada.
La intervención estuvo a cargo de los médicos Oscar Puliafito y Juan Pedro Lejarraga, quienes participaron del nacimiento que permitió alcanzar esta marca en el establecimiento sanitario.
Los padres del pequeño, Luciana Bustos Miciarelli, de 22 años, y Adrián Nicolás Martínez, de 27, vivieron una jornada especialmente emotiva con la llegada de su hijo.
Según informó el medio puntaltense El Rosalenio, el nacimiento fue recibido con alegría por los profesionales del Hospital Naval, que celebraron el acontecimiento junto a la familia.
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