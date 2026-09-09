"Manu X Ginóbili": cuándo se estrena la serie sobre la leyenda bahiense

La vida y la carrera de Emanuel “Manu” Ginóbili volverán a la pantalla con una nueva serie documental que repasará el recorrido del bahiense desde sus primeros pasos en el básquet argentino hasta convertirse en una de las grandes figuras de la NBA.

La producción, titulada “Manu X Ginóbili”, se estrenará este viernes 11 de septiembre por Star Channel y estará compuesta por cinco episodios de 30 minutos cada uno.

La serie fue realizada por Bourke Films y producida por Rodolfo Lamboglia, quien años atrás ya había trabajado con Ginóbili en la docuserie En primera persona, emitida originalmente por Star Plus.

El nuevo proyecto profundizará en la trayectoria del integrante de la Generación Dorada, desde sus comienzos en la Liga Nacional hasta su llegada y posterior consagración con San Antonio Spurs en la NBA.

Lamboglia había anticipado la realización del documental en 2022 y entonces destacó a Ginóbili como “una persona increíble, súper simple, perfil bajo, súper profesional”, además de remarcar su historia de “superación, esfuerzo, trabajo y sacrificio”.

Sin embargo, la producción permaneció sin fecha de estreno durante varios años y finalmente verá la luz esta semana.

Según la programación anunciada, los cinco capítulos se emitirán en formato maratón el viernes desde las 22 por el feed Sur de Star Channel. También habrá una repetición el domingo 13 desde las 15.45 y otra el domingo 20 a partir de las 13.45.

Además, tal como señala el sitio Mejorinformado.com, se espera que posteriormente la serie sea incorporada al catálogo de Disney+, aunque todavía no se informó una fecha concreta.

El documental permitirá volver sobre una carrera que llevó a Ginóbili desde Bahía Blanca hasta la elite mundial del básquet, con cuatro campeonatos de la NBA y un lugar entre las figuras históricas de la Selección Argentina.